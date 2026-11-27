조성운 강원특별자치도의회 의원(국민의힘·삼척1)이 발의한 강원특별자치도교육청 어린이놀이시설 안전관리에 관한 조례 일부개정조례안이 27일 교육위원회 심사를 통과했다.

이번 조례 개정은 어린이놀이시설의 적용 범위를 넓혀 안전관리 대상 시설을 명확히 하고 이용 과정에서 발생할 수 있는 위해행위를 제한해 예방 중심 관리체계를 강화하기 위해 추진했다.

▲조성운 강원특별자치도의회 의원(국민의힘·삼척1). ⓒ강원특별자치도의회

개정안에는 어린이놀이시설 정의에 강원특별자치도교육청유아교육원과 학원 설치 시설을 포함하는 내용이 담겼다.

시설 내 행위 제한 규정도 새로 마련해 가무·방뇨, 성적 수치심 유발 행위, 허가 없는 전문 촬영장비 사용, 놀이 목적 외 위해행위, 개인형 이동장치 출입 및 불법 주·정차, 주변 시설물 훼손, 물건 적치 등을 제한했다.

조성운 의원은 "어린이놀이시설은 아이들이 안심하고 뛰어놀 수 있도록 안전이 최우선되어야 하는 공간인 만큼 시설물의 물리적 점검뿐만 아니라 이용 과정의 위해 행위를 예방하는 세심한 관리가 요구된다"며 "이번 조례 개정을 통해 안전관리의 사각지대를 줄이고 아이들과 보호자가 안심할 수 있는 쾌적한 놀이환경이 조성되도록 꼼꼼히 살피겠다"고 밝혔다.