강원특별자치도교육청(교육감 강삼영)은 27일 대전 호텔 ICC에서 열린 제15회 위(Wee) 희망대상 시상식에서 도내 2개 팀과 1개 기관이 대상과 최우수상을 받았다고 밝혔다.
이번 공모전은 위 프로젝트 우수사례를 발굴·공유하고 상담업무담당자의 자긍심을 높이며 운영 내실화를 도모하기 위해 마련했다.
시상식은 교육부, 전국 시·도교육청, 한국청소년정책연구원 위 프로젝트 연구·지원센터가 주최·주관했다.
학생·상담업무담당자 부문에서는 강원과학고등학교 학생과 전문상담교사가 대상인 교육부장관상을 받았다.
봉의고등학교 학생과 가정형위센터 길라잡이 교사는 최우수상인 한국청소년정책연구원장상을 수상했다.
기관 부문에서는 강릉교육지원청 위센터 등이 학생의 심리·정서적 회복과 학교생활 적응을 돕기 위해 꾸준히 노력한 성과를 인정받았다.
전관표 강원특별자치도교육청 인성생활교육과장은 "이번 수상은 학생 한 명 한 명의 어려움을 세심하게 살피고 회복과 성장을 돕기 위해 노력해 온 상담업무담당자와 교육공동체가 함께 이뤄낸 결실"이라며 "앞으로도 위 프로젝트 우수사례를 학교 현장에 확산하고 학교·교육지원청·지역 전문기관 간 연계를 강화해 학생들이 심리·정서적으로 안정된 환경에서 건강하게 성장하도록 지원하겠다"고 말했다.구글에서 프레시안을 더 자주 만나기
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