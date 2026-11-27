강원특별자치도교육청(교육감 강삼영)은 27일 대전 호텔 ICC에서 열린 제15회 위(Wee) 희망대상 시상식에서 도내 2개 팀과 1개 기관이 대상과 최우수상을 받았다고 밝혔다.

이번 공모전은 위 프로젝트 우수사례를 발굴·공유하고 상담업무담당자의 자긍심을 높이며 운영 내실화를 도모하기 위해 마련했다.

▲제15회 위 희망대상 시상식. ⓒ강원특별자치도교육청

시상식은 교육부, 전국 시·도교육청, 한국청소년정책연구원 위 프로젝트 연구·지원센터가 주최·주관했다.

학생·상담업무담당자 부문에서는 강원과학고등학교 학생과 전문상담교사가 대상인 교육부장관상을 받았다.

봉의고등학교 학생과 가정형위센터 길라잡이 교사는 최우수상인 한국청소년정책연구원장상을 수상했다.

▲제15회 위 희망대상 시상식. ⓒ강원특별자치도교육청

기관 부문에서는 강릉교육지원청 위센터 등이 학생의 심리·정서적 회복과 학교생활 적응을 돕기 위해 꾸준히 노력한 성과를 인정받았다.

전관표 강원특별자치도교육청 인성생활교육과장은 "이번 수상은 학생 한 명 한 명의 어려움을 세심하게 살피고 회복과 성장을 돕기 위해 노력해 온 상담업무담당자와 교육공동체가 함께 이뤄낸 결실"이라며 "앞으로도 위 프로젝트 우수사례를 학교 현장에 확산하고 학교·교육지원청·지역 전문기관 간 연계를 강화해 학생들이 심리·정서적으로 안정된 환경에서 건강하게 성장하도록 지원하겠다"고 말했다.