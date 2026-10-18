이봉주 선수도 뛰었다…2300명 달린 정선 동강 단풍길

전국의 러너 2,300명이 정선의 가을 단풍과 동강의 자연을 가로지르며 레이스를 마쳤다.

정선군은 지난 17일 동강생태공원 일원에서 개최한 2026 정선 동강 마라톤대회를 성황리에 마무리했다고 밝혔다.

▲2026 정선 동강 마라톤대회. ⓒ정선군

대회는 오전 8시 20분 개회식을 시작으로 20km, 10km, 5km 참가자들이 순차적으로 출발했다.

참가자들은 체력과 목표에 맞춰 달리며 동강생태공원 일대의 자연환경을 가까이에서 즐겼다.

올해 대회는 가을 단풍이 절정을 이루는 시기에 열렸다.

정선군은 마라톤과 지역 관광을 연계해 참가자들이 동강의 수려한 자연경관과 청정 자연환경을 만끽하도록 코스를 구성했다.

현장 콘텐츠는 '100년 후 미래인이 정선 동강에서 놀다 간다'는 주제로 꾸몄다.

지난해 정선아리랑 중심 구성에서 벗어나 올해는 미래와 시간여행을 소재로 색다른 분위기를 연출했다.

정선군은 짚라인 퍼포먼스를 비롯해 기록 포토존, 트로스 포토존, 정선네컷, 폴라로이드 촬영 공간 등을 운영했다.

▲2026 정선 동강 마라톤대회. ⓒ정선군

국민 마라토너 이봉주 선수도 대회에 참가해 팬사인회로 참가자들과 만났다.

장거리 코스 참가자를 위한 현장 지원도 펼쳤다.

정선군은 코스 곳곳에 2.5km 간격으로 급수 및 스펀지 배부 지점 7개소를 설치하고, 15km 지점에는 간식대를 운영했다.

반환점과 코스별로 진행요원과 안전요원을 배치해 기록 측정, 완주 확인, 완주 메달 및 간식 지급 등 경기 운영 절차를 차질 없이 진행했다.

대회 운영에는 경찰, 육상연맹, 모범운전자회·자율방범대, 의용소방대, 자원봉사단체, 지역 주민 등 총 171명의 인력이 참여했다.

이들은 참가자 안내, 출발지 운영, 교통통제, 주차관리, 급수대·간식 배부, 물품 보관 업무를 담당했다.

행사장에서는 정선의 지역 먹거리와 관광자원을 알리는 프로그램도 함께 열렸다.

감자, 전병, 부침개, 두부구이 등 지역 먹거리를 판매했다.

정선고향사랑기부제와 국가유산 야행 홍보·체험 부스를 설치해 지역 정책과 문화자원도 소개했다.

완주 메달은 일상에서 활용할 수 있는 머그컵 형태로 제작해 친환경 운영의 취지를 살렸다.

목문영 정선군 문화체육과장은 "동강의 아름다운 자연과 가을 풍경을 배경으로 전국의 러너들이 함께 달리고 정선의 다양한 매력을 경험하는 대회로 진행했다"며 "앞으로도 지역의 자연환경과 관광자원을 연계한 스포츠 행사를 통해 정선군을 찾는 방문객들에게 다양한 경험을 제공하겠다"고 말했다.