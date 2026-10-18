서울시, 한강버스 의혹에 "'아니면 말고'식 정치공세"

서울시가 3억2000만 원 규모의 리베이트 등 한강버스 사업과 관련한 의혹을 제기한 더불어민주당 의원들에 "'아니면 말고'식 정치공세를 중단하라"고 촉구했다.

서울시는 18일 호준석 대변인 명의로 입장문을 내고 "민주당의 한강버스에 대한 무책임한 정치공세가 점입가경"이라며 의혹 제기에 적극 항변했다.

시는 "지난해 10월 2일 선제적으로 감사원에 공익감사를 청구했고, 각하 이후에도 자료 요구, 방문조사, 관련자 면담, 유선통화 등 수십회 자체 조사를 국정감사 직전까지 지속했다"며 "지난 16일에는 서울경찰청에 정식으로 수사를 의뢰하고 관련 자료 일체를 제공하기로 했다"고 해명했다.

또한 "감사청구서에 3억2000만 원의 리베이트 의혹을 기재하지 않았다는 비난 역시 비난을 위한 억지에 불과하다"며 "서울시는 당시 해당 의혹을 인지하고 선제적으로 감사 청구를 결정하는 등 적극적이고 객관적인 조사를 위해 최선을 다했다"고 덧붙였다.

이어 "서울시의 감사 청구, 자체 조사, 수사 의뢰 등 모든 노력을 정쟁용으로만 치부하는 억지 비난을 멈추라"며 "감사를 청구해도 비난, 직접 조사해도 비난, 경찰에 수사를 의뢰해도 비난한다면 도대체 무엇을 하라는 것이냐"고 성토했다.

그러면서 "입증되지 않은 의혹에 '게이트'라는 자극적인 딱지를 붙인다고 해서 진실이 되는 것은 아니"라며 "민주당은 진상규명이라는 명분 뒤에 숨어 사실관계를 왜곡하고, '아니면 말고' 식 의혹으로 시민을 기만하는 정치공세를 즉각 중단하고, 객관적인 수사결과를 차분히 지켜보기를 촉구한다"고 강조했다.

▲오세훈 서울시장이 지난 15일 서울시청에서 열린 행정안전위원회 국정감사에서 잠시 생각에 잠겨있다. ⓒ연합뉴스

앞서 지난 15일 국회 행정안전위원회 서울시 국정감사에서 서울시 한강버스 선박 건조업체인 가덕중공업과 관련한 리베이트 의혹과 서울주택도시개발공사(SH) 고위 간부의 금품 수수 의혹이 도마에 올랐다.

국감에서는 서울시 감사위원회가 관련 비위 의혹에 대한 수사 의뢰서를 작성했지만 실제 수사 의뢰로 이어지지 않은 경위와 조사 자료 파기 지시 여부가 쟁점으로 떠올랐다. 이 과정에서 오 시장 등 서울시 고위 관계자들이 관여했는지에 대한 의혹도 제기됐다.

한병도 더불어민주당 원내대표는 16일 부산 최고위원회에서 "(의혹이) 사실이라면 비위를 덮으려 한 게이트"라며 오세훈 서울시장 관여 여부를 수사로 밝혀야 한다고 촉구했다.

오 시장은 국감에서 수사 의뢰서 보고 여부에 대해 "기억나지 않는다"고 답했다. 정상훈 당시 서울시 기획조정실장 역시 구체적인 지시 경위에 대해 명확한 답변을 내놓지 않았다.

오 시장은 관련 의혹에 대해 "감사위원회에서 해당 사안에 대해 면밀히 조사를 진행 중"이라며 "이후 필요시 수사 의뢰를 할 예정"이라고 밝혔다. 서울시는 앞서 감사원에 청구한 공익감사가 각하되자 자체 조사에 착수했다는 입장이다.