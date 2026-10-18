태권도·농구 경기장 잇따라 방문…육동한 춘천시장, 381명 선수단 응원

육동한 춘천시장이 제107회 전국체육대회가 열리는 제주를 찾아 춘천시 선수단에 응원의 힘을 보탰다.

육동한 춘천시장은 18일 한라체육관과 오현고등학교 체육관 등 전국체전 경기장을 방문해 춘천지역 선수들의 경기를 참관하고 선수단을 격려했다.

▲제107회 전국체육대회 춘천시 선수단 응원. ⓒ춘천시

육동한 춘천시장은 먼저 한라체육관을 찾아 춘천시청 직장운동경기부 태권도 선수들을 응원했다.

이어 오현고등학교 체육관으로 이동해 강원대학교사범대학부설고등학교 농구 선수들의 경기를 지켜보고 선수들과 지도자들에게 격려의 뜻을 전했다.

16일부터 22일까지 열리는 이번 전국체전에는 춘천지역 선수 381명이 29개 종목에 출전해 전국의 선수들과 기량을 겨루고 있다.

고등부 195명, 대학부 58명, 일반부 128명으로 지역 체육의 미래를 이끌 학생 선수부터 실업팀 선수까지 참가했다.

▲제107회 전국체육대회 춘천시 선수단 응원. ⓒ춘천시

전국에서는 선수와 임원 등 3만여 명이 참가해 50개 종목에서 경쟁을 펼친다.

고등부에서는 강원체육고등학교, 강원대학교사범대학부설고등학교, 강원고등학교, 춘천여자고등학교, 유봉여자고등학교, 춘천기계공업고등학교, 강원생명과학고등학교 등 지역 학교 선수들이 육상·수영·농구·레슬링·태권도 등 다양한 종목에 출전 중이다.

대학부에서는 강원대학교와 한림대학교 등을 중심으로 58명이 참가했다.

일반부에서는 춘천시청 직장운동경기부 소속 태권도·수상스키 선수 9명을 비롯해 강원도청, 강원특별자치도체육회 소속 선수들이 출전해 기량을 펼치고 있다.

▲제107회 전국체육대회 춘천시 선수단 응원. ⓒ춘천시

육동한 춘천시장은 "전국 무대에서 춘천시를 대표해 최선을 다하는 선수들이 자랑스럽다"며 "그동안 흘린 땀과 노력이 좋은 결실로 이어지길 바라며 무엇보다 부상 없이 대회를 마치길 응원한다"고 말했다.

이어 "선수들이 안정적인 환경에서 운동에 전념하고 더 큰 무대로 성장할 수 있도록 지원과 관심을 아끼지 않겠다"고 강조했다.