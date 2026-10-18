전국 지자체 중 ‘유일’…강원도, 질병관리청장 기관 표창

강원특별자치도가 국가 의료관련감염 예방과 관리에 기여한 공로로 질병관리청장 기관 표창을 받았다.

강원특별자치도는 16일 서울 엘타워 그레이스홀에서 열린 2026 의료관련감염 예방관리 주간 포럼에서 표창을 수상했다고 밝혔다.

▲ 2026 의료관련감염 예방관리 주간 포럼. ⓒ강원특별자치도

이번 표창은 질병관리청이 의료관련감염 예방관리 주간을 맞아 수여했다.

강원특별자치도는 전국 지방자치단체 가운데 유일하게 기관 표창을 수상했다.

강원특별자치도는 도내 의료기관을 대상으로 감염관리 지도·점검을 실시하고 카바페넴내성장내세균목(CRE) 등 다제내성균 감시체계를 운영해 왔다.

의료기관 감염관리 실태조사를 추진하는 등 감염 예방·관리 역량 강화에 힘썼다.

이 같은 노력을 바탕으로 의료기관 내 감염 위험을 낮추고 도민이 안심하고 의료서비스를 이용할 수 있는 환경을 조성했다는 평가를 받았다.

이상봉 강원특별자치도 감염병관리과장은 "이번 수상은 현장에서 감염관리에 힘써준 도내 의료기관과 관계자 여러분의 노력 덕분"이라며 "앞으로도 다제내성균을 비롯한 의료관련감염 예방·관리 체계를 강화해 도민이 안심할 수 있는 의료환경을 조성하겠다"고 말했다.