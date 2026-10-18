박승원 광명시장, 故 김진석 소방위 조문

박승원 경기 광명시장이 부천의 한 공장에서 발생한 화재를 진압하던 도중 순직한 고(故) 김진석 소방위의 빈소를 찾아 조문한 뒤 안전한 소방 환경 조성을 다짐했다.

박 시장은 18일 순천향대학교 부천병원 장례식장에 마련된 김 소방위의 빈소를 찾았다.

▲박승원 광명시장이 자신의 SNS를 통해 고(故) 김진석 소방위를 추모했다. ⓒ박승원 페이스북

이후 자신의 SNS를 통해 "故 김진석 소방위님의 숭고한 헌신을 영원히 기억하겠다. 황망하게 가족을 잃은 유가족분들과 동료 소방관 여러분께 깊은 위로를 전한다"고 밝혔다.

박 시장은 "오늘 빈소에 방문하여 조문을 드리고 명복을 빌었다. 화재 현장에서 검게 그을린 모습으로 늘 생명을 구하던 그들의 모습을 보았다"며 "이번에도 위험의 한가운데로 뛰어들었던 숭고한 사명감을 생각하면 가슴이 먹먹해진다"고 전했다.

이어 "광명시민의 안전을 지키는 책임자로서 깊은 무게감을 느끼고 무척 가슴이 아프다"라며 "고인이 남기신 희생이 결코 외로운 헌신으로 남지 않도록 하겠다. 제복 입은 영웅들이 안전하게 현장을 지킬 수 있도록 소방 환경을 만드는 데 저도 힘을 보태겠다"고 약속했다.

김 소방위는 지난 16일 부천시 오정구의 한 금속사출 도장업체 공장에서 화재를 진압하던 도중 심정지 상태로 발견돼 병원으로 옮겨졌지만, 지난 17일 오전 0시 55분 끝내 숨을 거뒀다.

김 소방위의 영결식은 19일 오전 10시 부천실내체육관에서 경기도청장으로 치러질 예정이다.