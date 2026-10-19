"청렴한 공직문화 함께 만들어요" 원주시·시민감사관, 청렴 캠페인

원주시는 지난 16일 원주시청 1층 로비에서 시민감사관과 감사관 직원 등이 참여한 가운데 청렴문화 확산을 위한 캠페인을 실시했다.

이번 캠페인은 공직자의 청렴 의식을 높이고 청렴 실천의 중요성을 알려 시민에게 신뢰받는 투명하고 공정한 공직문화를 조성하고자 마련했다.

▲청렴문화 확산 캠페인. ⓒ원주시

참여자들은 청렴 홍보 활동을 펼치며 공직사회의 청렴 실천 의지를 다지고 시민과 청렴의 가치를 공유했다.

일상 속 청렴 실천의 중요성을 되새기며 청렴문화 확산에 대한 공감대도 형성했다.

원주시 시민감사관은 공익 제보와 제도·관행 개선 건의 등을 수행한다.

시정에 대한 시민의 감시와 참여를 확대하고 행정의 투명성과 신뢰성을 높이는 역할을 맡고 있다.

이병하 원주시 감사관은 "청렴한 공직사회를 만들기 위해서는 공직자 한 사람 한 사람이 먼저 청렴을 실천하는 것이 중요하다"며 "앞으로도 시민감사관과 함께 다양한 청렴 활동을 추진해 청렴문화가 원주시 전반에 뿌리내리고 시민에게 신뢰받는 행정을 구현하도록 노력하겠다"고 말했다.