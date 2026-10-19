돌봄 요청 전 먼저 살핀다…춘천시, 6,700명 일일이 확인

춘천시가 돌봄이 필요하지만 지원을 받지 못하는 시민을 먼저 찾아 나선다.

도움이 필요한 시민이 직접 신청하기를 기다리는 대신 행정이 먼저 돌봄 필요 여부를 확인하고 맞춤형 서비스를 연결한다.

▲ 통합돌봄 담당자.관련 부서 직원 실무교육. ⓒ춘천시

춘천시(시장 육동한)는 돌봄이 필요할 가능성이 있는 시민 6,700여 명을 대상으로 단계적 발굴에 나선다.

이번 발굴은 돌봄의 시급성과 대상자 특성을 고려해 올해 12월부터 내년 6월까지 3단계에 걸쳐 추진한다.

춘천시는 이를 뒷받침하기 위한 현장 조직도 정비했다.

지난 1일 읍면동과 보건소에 통합돌봄 전담인력 23명을 배치하고 본청과 보건소의 조직개편을 마쳤다.

기존 본청 통합돌봄과의 권역별 3개 팀은 방문돌봄팀과 돌봄사업팀 등 기능 중심의 2개 팀으로 재편했다.

춘천시보건소 의료돌봄TF팀도 의료돌봄팀으로 개편해 의료와 돌봄의 연계 기능을 강화했다.

이에 따라 읍면동은 도움이 필요한 시민을 발굴하고 본청은 서비스 연계와 사업 운영을 맡는다.

보건소는 의료돌봄을 지원하는 등 각 기관의 역할을 명확히 해 시민에게 필요한 지원이 이어지도록 할 방침이다.

▲ 통합돌봄 담당자.관련 부서 직원 실무교육. ⓒ춘천시

특히 춘천시는 올해 12월까지 국민건강보험공단 빅데이터로 확인한 1,100여 명을 대상으로 돌봄 필요 여부를 살핀다.

이어 내년 3월까지 노인맞춤돌봄서비스 대상자 3,500여 명, 6월까지 지체·뇌병변 중증장애인 2,100여 명으로 발굴 범위를 넓힌다.

돌봄이 필요한 것으로 확인되면 사전조사, 개인별 지원계획 수립, 통합지원회의 등을 거쳐 필요한 서비스를 연계한다.

서비스 제공 이후에도 지속해서 생활 상황을 살펴 돌봄 공백이 발생하지 않도록 관리할 계획이다.

이번 선제 발굴은 춘천시가 구축해 온 통합돌봄체계를 한 단계 확대한 결과다.

지난 3월 27일 돌봄통합지원법 시행에 맞춰 '춘천愛온봄' 통합돌봄체계를 확대·개편하고 읍면동 단일창구를 중심으로 의료·건강·식생활·주거·이동·일상생활 서비스를 연계해 왔다.

기존 제도권 서비스만으로 해결하기 어려운 돌봄 공백을 메우기 위해 춘천형 '틈새돌봄 패키지'도 운영하고 있다.

올해 10월 현재까지 통합돌봄 서비스 연계 실적은 3,007건으로 지난해 연간 실적 2,005건을 넘어섰다.

같은 기간 돌봄 대상자도 1,111명을 발굴하는 등 통합돌봄 서비스를 확대하고 있다.

현장 담당자들의 실무 역량을 높이기 위한 준비도 이어가고 있다.

춘천시는 지난 16일 통합돌봄 담당자와 관련 부서 직원 등 60여 명을 대상으로 실무교육을 실시했다.

교육에서는 개편한 통합돌봄 추진체계와 전문기관별 역할, 주요 사업을 공유하고 현장에 필요한 업무 절차를 안내했다.

춘천시 관계자는 "돌봄이 필요한 시민이 도움을 요청하기 전에 먼저 찾아가 살피는 것이 중요하다"며 "시민들이 익숙한 집과 지역사회에서 건강하고 안정적인 일상을 이어갈 수 있도록 촘촘한 돌봄체계를 만들어가겠다"고 말했다.