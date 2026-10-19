"진도 농수산물 온라인에서 주문 후 서울역에서 받아가세요"

진도군이 19일 공항철도 서울역 지하 2층에서 진도 농수특산물 물품 수령처(픽업센터)인 '글로벌 디지털 케이-푸드 허브센터(Global Digital K-food Hub Center)' 개소식을 열고 공식 운영에 들어갔다.
물품 수령처(픽업센터)는 한국을 방문한 외국인 관광객과 해외 소비자가 진도에서 생산된 우수한 농수특산물을 온라인으로 주문한 후, 출국하기 전에 서울역에서 받아 갈 수 있도록 마련됐다.
소비자는 온라인 여행 예약 서비스(글로벌 여행 플랫폼)인 '클룩(Klook)'에서 진도 농수특산물을 온라인으로 주문하고, 서울역 센터에서 상품을 받은 후 출국할 수 있다.
물품 수령처(픽업센터)는 진도군의 인공지능(AI)을 기반으로 하는 디지털 유통과 물류 체계를 연계해 운영된다. 이를 통해 해외 소비자의 구매 편의성을 높이고 진도 농수특산물의 해외 판로 확대에도 도움이 될 것으로 기대된다.
판매 품목은 진도에서 생산된 대표 농수특산물을 편리하게 구매할 수 있도록 상품화한 간장게장, 쌀, 전복장, 곱창김, 울금과 쑥을 활용한 화장품, 참기름 등 다양하다.
공항철도 서울역에서 특산물을 수령할 수 있는 서비스를 통해 외국인 관광객과 해외 소비자의 구매 편의성도 크게 높아질 전망이다.
이번 사업은 지역 농수특산물과 클룩(KLOOK), 디지털 유통과 물류를 하나로 연결한 케이(K)-음식(푸드) 해외 진출 방식으로, 진도 농수산물의 해외 판로 확대와 지역 관광 활성화에 크게 도움이 될 것으로 기대된다.
이재각 진도군수는 "진도의 우수한 농수특산물이 세계 각국의 관광객에게 널리 알려지고, 진도군 공동브랜드 '진도잇츠(jindo eats)'의 인지도가 더욱 높아지기를 기대한다"고 말했다.구글에서 프레시안을 더 자주 만나기
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