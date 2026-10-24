[속보] 트럼프 "이란에 다시 '장대한 분노' 작전 시행할 수 있다"

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란을 향해 "우리는 또 '장대한 분노(Epic Fury)' 작전을 시행할 수 있다"고 위협했다.

<로이터> 통신 등 외신을 보면 트럼프 대통령은 23일(현지시간) 플로리다주 포트마이어에서 가진 유세에서 이란과 전쟁을 언급하는 과정에서 "우리는 또 다른 '장대한 분노' 작전을 할 수 있다"며 "그들이 똑똑하다면 이제 본격적으로 협상을 말할 것"이라고 언급했다.

'장대한 분노'는 미국이 올 2월 이란을 공격하면서 내린 작전명이다.

다만 그는 이 발언에 관한 자세한 설명은 하지 않았다.

이란과의 전쟁이 8개월째에 접어드는 가운데 그 여파로 유가가 치솟으면서 미국 중간선거에 부담을 주는 상황에서 나온 발언이라는 점에 외신들은 주목했다.

아울러 트럼프 대통령은 이란 문제를 해결한 후 쿠바 문제도 처리하겠다고도 공언했다.

그는 "이란에서 돌아오는 길에 쿠바 문제를 처리할 것"이라며 "마르코 루비오 국무장관을 보내 협상을 마무리 짓게 하겠다"고 말했다.

앞서 트럼프 대통령은 미국과 쿠바가 합의에 도달할 것이며 쿠바를 상대로 군사 행동은 필요하지 않을 것이라고 말한 바 있다.

트럼프 정부는 '쿠바의 공산주의를 바꾸겠다'는 목표를 내걸었다. 트럼프 정부는 올해 초 쿠바를 상대로 석유 봉쇄에 나섰다. 이에 따라 쿠바는 연료 부족 등의 문제로 인해 대규모 정전 사태를 겪는 등 경제 사회적 압박을 받고 있다.

트럼프 대통령은 "이란에서 돌아오는 길에 쿠바도 처리하겠다"며 "우리가 쿠바에 대해 하려는 일은, 이란에서 돌아올 것이고, 그 아름다운 함정들이 쿠바를 지나갈 것이다. 그중 한 척을 해안에서 약 50야드 떨어진 곳에 정박시키겠다"고 예고했다.

이어 "그러면 그들(쿠바)이 두 손 들고 항복할 것"이라며 "그다음 마코 루비오(쿠바계 출신 미 국무부 장관)를 보내 일을 마무리하겠다"고 덧붙였다.