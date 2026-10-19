'시민이 주인공' 손 잡고 개막 선언…원주만두축제 23일 개막

원주시가 오는 23일 개막하는 2026 원주만두축제를 시민이 주인공인 축제로 만들기 위해 개막식부터 과감한 변화를 시도한다.

올해 원주만두축제는 기존의 관행적인 행사 의전을 간소화하고 시민이 함께 만들어가는 특별한 개막식을 선보인다.

▲원주천 낙화놀이. ⓒ원주시

가장 눈에 띄는 변화는 개막식 의전 축소다.

기존 개막식에서 상당한 시간을 차지했던 개회사, 축사 등 공식 발언을 과감히 생략하고 내빈 소개도 간략하게 진행해 개막식 소요 시간을 최소화한다.

의례적인 행사 진행에 할애하던 시간을 줄이고 시민들이 축제의 즐거움을 더 오래 누릴 수 있도록 하겠다는 취지다.

형식적인 절차보다 시민의 참여와 즐거움을 우선하겠다는 원주시의 의지를 담았다.

개막선언 역시 주요 내빈만 무대에서 진행하던 기존 방식에서 벗어나 개막식에 참석한 시민 모두가 서로 손을 맞잡고 함께 축제의 시작을 알리는 방식으로 진행한다.

시민이 단순히 개막식을 지켜보는 관람객이 아닌 축제의 시작을 함께 선언하는 주체가 된다는 점에서 의미가 크다.

내빈과 시민이 하나 되어 축제의 문을 여는 장면은 올해 원주만두축제가 지향하는 시민 중심 축제의 상징적인 순간이 될 것으로 보인다.

▲원주천 낙화놀이. ⓒ원주시

개막식의 대미는 원주천의 가을밤을 화려하게 수놓을 원주천 낙화놀이가 장식한다.

시민들이 직접 작성한 소원지에 담긴 저마다의 소망을 함께 공유하고 아름다운 불꽃이 원주천 위로 쏟아지는 장관을 연출해 시민 모두가 함께 즐기고 감동하는 특별한 개막식을 선사한다.

구자열 원주시장은 "축제의 진정한 주인공은 시민이며 개막식 역시 시민이 중심이 되어야 한다"며 "관행적인 의전은 과감히 줄이고 시민들이 함께 즐기는 시간을 늘려 개막식부터 마지막 순간까지 시민이 주인공이 되는 원주만두축제를 만들겠다"고 말했다.

2026 원주만두축제는 23일부터 25일까지 3일간 원주천(새벽시장)과 문화의거리 일원에서 열린다.

현장에서는 다양한 만두를 맛볼 수 있는 먹거리 공간을 비롯해 정지선 셰프 쿠킹쇼, 원주천 낙화놀이, 시민참여 프로그램 등 풍성한 볼거리와 즐길 거리를 제공한다.