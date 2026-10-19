추미애 '재정 빨대' 설화에…민주당 내 비판 분출 "안 그래도 미운데"

추미애 경기지사가 '소방 재정 빨대' 발언에 대해 사과했지만 진정성 논란이 추가로 불거진 가운데, 더불어민주당 내에서도 추 지사를 두고 "안 그래도 미운데 죽일 수도 없고 살릴 수도 없는 그런 처지"라는 등 강한 비판이 쏟아졌다.

민주당 원로 박지원 의원은 19일 SBS 라디오 인터뷰에서, 추 지사가 이번 논란에 대해 "사과를 바라시니 마음을 다해 사과드리겠다"고 말해 논란이 이어지고 있는 데 대해 "추 지사가 계속해서 지금 귀신 씨나락 까먹는 소리를 하는 것"이라고 비판했다.

박 의원은 "사과하려면 깨끗하게 사과하지, '사과하라니까 하겠다'(고 말해) 꼬리를 잡혔다"며 "사과하라니까 사과한다, 이게 들어도 기분이 나쁘잖나"라고 꼬집었다. 그는 "민주당으로서는 안 그래도 미운데 죽일 수도 없고 살릴 수도 없는 그런 처지"라고도 했다.

박 의원은 추 지사 논란으로 민주당을 압박하고 있는 국민의힘을 겨냥 "심지어 내란을 한 사람들도 삼과를 안 하지 않나", "저쪽 사람들은 절대 사과 안 한다"고 비판하면서도, 다시 추 지사를 겨냥 "민주당은 잘못했으면 사과하는데, 깨끗하게 탁 털었어야 한다"고 지적했다.

박 의원은 당원들 사이 추 지사에 대한 징계 및 출당 요구가 이는 데 대해선 "출당을 해라, 주민 소환제 하자 이런 얘기인데 거기까지 가겠나"라고 선을 그었다. 다만 "저는 지도부에서 (추 지사에게) 경고 정도는 해야 된다고 본다"고 덧붙였다.

박 의원은 "당은 기강을 세워야 되고, (추 지사의) 그런 실수로 인해서 결국 손해 보는 것은 이재명 대통령, 민주당 아닌가"라며 "경고를 해서 타 지방에서도 이런 일이 안 일어나도록 잘 다독여가는 것이 당이 할 일"이라고 했다.

그는 추 지사에게도 "다시 한번 '내 진심은 그게 아닙니다' 하고 진솔하게 영결식 같은 데 가서 또 경기도당 위원장이니까 (사과를) 표명하시고, 소방 예산에 대해서도 좀 배려를 하면 좋아질 것"이라고 제안했다.

같은 당 김병주 의원도 이날 YTN 라디오 인터뷰에서 "사과라는 것은 상대가 진정성을 느껴야 되지 않나"라며 "(추 지사의 사과에선) 진정성이 느껴지지 않은 것 같다. 다시 한번 진정 어린 사과를 해야 된다"고 추 지사를 비판했다.

김 의원은 추 지사 출당 요구 등에 대해선 "그것까진 아직 너무 나간 생각"이라며 "아직 지사가 된 지 한 100일 정도 됐지 않나. 초기에 보면 시행착오도 많이 할 수 있다. 아직은 더 기회를 줘야 된다"고 선을 그었다.

그는 그러면서도 "추 지사가 지금까지는 조금 도에 더 집중을 했으면 좋겠다"며 "중앙정치 발언 이런 것보다도 경기도가 얼마나 넓고 이슈가 많은가. 도정에 집중하시는 도지사 모습을 보여줄 필요가 있다"고 지적했다. "말씀하실 때 조금 더 절제 있는 단어를 써서 했으면 좋겠다"고도 했다.

김현정 의원도 이날 한국방송(KBS) 라디오 인터뷰에서 "(추 지사가) 사과를 했는데 또 꼬리표를 다셨다"며 "그런 거 말고 정말 진심 어린 사과를 다시 한번 해야 된다"고 지적했다.

김현정 의원은 추 지사의 사과가 늦어진 데 대해서도 "당에서도, 저희 경기도당에서도 사과하실 걸 권고드렸는데 처음에는 안 하시다 4일 만에 하셨다", "당대표가 먼저 하셨다"는 등 비판했다.

김현정 의원은 전날 경기도당 지역위원장들이 소집한 회의에 대해 설명하면서는 "사회적 약자라든지 산후조리원 이런 예산들을 (추 지사가) 삭감하고, 또 인사 같은 것도 지체되고 이런 문제들이 있다"며 경기도정 문제를 언급하기도 했다.

그는 "그런 것들이 경기도정뿐만 아니라 경기도에서 정치하고 있는 민주당의 현역 의원들이나 지역위원장들, 그리고 우리 당원들과 지지자들에게도 영향을 미치는 것"이라고 꼬집었다.

한편 이날엔 소방통합공무원노동조합도 국회에서 기자회견을 열고 "어쩔 수 없이 하는 듯한 사과 발언에 전국 7만여 소방관들은 더욱 공분하고 있다"며 "추 지사는 부적절한 언행에 책임을 지고 즉시 사퇴하라"고 촉구했다. 국민의힘에서도 소방노조와의 면담을 추진하는 등 추 지사를 둘러싼 논란은 쉽게 잦아들지 않을 전망이다.