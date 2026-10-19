순천서 78주기 여순사건 추념식…대통령 추념사 첫 공식 발표

▲제78주기 여순사건 합동 추념식장.2026.10.19.ⓒ순천시

78주기 '여순10·19 합동 추념식'이 19일 전남광주 순천시 오천그린광장에서 엄숙히 거행됐다.

여수·순천 10·19사건 희생자 유족과 정부 및 정치권 관계자, 시민 등 800여 명이 참석한 가운데 진행된 이날 추념식에서는 '국가 책임'을 강조한 이재명 대통령 추념사가 처음으로 공식 발표돼 관심을 끌었다.

이 대통령은 윤호중 행안부 장관이 대독한 추념사에서, 국가가 국민을 지켜주지 못하고 오랫동안 그 아픔을 외면해 왔다는 성찰과 함께 희생자에 대한 애도와 유족을 향한 위로를 전했다.

아울러 여순사건 진상규명과 진상 명예 회복, 국민을 지키는 국가의 당연한 책무, 국가 권력에 의한 억울한 희생이 없는 나라를 약속했다.

이날 추념식은 '여수·순천 10.19사건 진상규명 및 희생자명예회복위원회' 주최, 전남광주특별시 주관으로 '78년의 기다림, 이제는 대한민국이 여순의 진실을 완성하겠습니다!'를 주제로 진행됐다.

오전 10시 타종과 묵념에 이어 유족대표와 윤호중 행안부 장관, 민형배 전남광주특별시장, 국회의원과 전남 동부권 자치단체장 등이 헌화·분향했다.

성재수 여순10·19항쟁유족총연합 상임대표는 "특별법이 제정됐지만 아직도 신고조차 못하는 유족이 많다"며 "갈등이 아닌 평화와 화해의 여순 진상규명이 되도록 국가가 더 나서야 한다"고 말했다.

이어 진행된 추모 영상과 유족 사연에서는 78년이 지났지만 여전히 가슴 아픈 사연들이 소개돼 행사장을 숙연케 했다.

앞서 유족회와 시민단체, 순천시의회 등은 여순사건위원회의 위원장인 한성숙 국무총리 참석을 요청했으나, 부위원장인 윤호중 행안부장관이 대신 참석했고 민형배 시장도 헌화 후 자리를 떠나 아쉬움을 남겼다.

▲19일 전남광주 순천시 오천그린광장에서 열린 제78주기 여순사건 합동 추념식에 참석한 내빈들이 헌화분향을 위해 단에 오르고 있다.2026.10.19.ⓒ순천시