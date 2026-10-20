김윤덕 “한글박물관 화재 뒤 1년 8개월째 보험금 109억 원 못 받아”

국립한글박물관이 지난해 2월 증축 공사 중에 화재가 발생했으나, 1년 8개월이 지난 지금까지 보험금 109억 원(추정)을 한 푼도 받지 못하고 있는 것으로 알려졌다.

국회 문화체육관광위원회 김윤덕 의원(더불어민주당, 전북 전주시갑)은 19일 문화체육관광부 소속기관 국정감사에서 국립한글박물관 화재 대책 문제와 부실한 사무관리 문제를 따져물었다.

김윤덕 의원이 이날 제시한 자료에 따르면 건물을 다시 지을 경우 약 439억 가량이(재조달가액) 들지만, 박물관은 2013년 당시 장부에 적힌 가격 279억으로 보험에 가입했다.

이는 설사 화재에 대한 보상이 인정되더라도 건물 손해의 63.6%만 보험금이 지급되는 실무적 오류가 발생한 것이다. 이는 비단 한글박물관뿐만 아니라 국립민속박물관 등 다른 박물관에서도 장부가 기준으로 가입하고 있는 것으로 밝혀졌다.

이마저도 공사 위험을 보상하는 ‘소규모공사 특약’을 넣지 않았던 것으로 드러나 보험금 지급을 받지 못하고 있는 것으로 알려졌다. 이처럼 보험 사무가 부실하게 진행 되는 사이 복구비 약 218억원은 결국 국고로 나가고 있었다.

김윤덕 의원은 “담당 직원 한 사람의 잘못으로 볼 일이 아니다. 어려운 보험을 직원 혼자 판단하고, 늘 하던 대로 장부 값으로 드는 구조가 문제”라며 “불은 한 번 났는데 세금은 계속 나가고 있다. 받을 수 있는 돈은 끝까지 받아내야 한다”고 말했다.

김 의원은 문화체육관광부에 소속 박물관·미술관·도서관 전체의 ▲건물 보험 가입금액 산정 기준과 가입비율 ▲공사 중 보험과 시공사 보험 ▲소장품·위탁보관 보험 ▲보험사고 보고·점검 실적을 같은 서식으로 제출하라고 요구했다. 김 의원은 “한글박물관에서 드러난 구조가 다른 기관에도 있는지 확인하고, 23일 종합감사에서 소속기관 보험·위험관리 기준을 바로 세우겠다”고 밝혔다.