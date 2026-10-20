인천시, '가로수지킴이 사진 이벤트' 온라인 투표 실시

인천광역시가 시민 참여형 가로수 보호 활동을 알리고 자원봉사자들의 노고를 격려하기 위해 우수 사진 온라인 투표를 진행한다.

인천시는 오는 21일부터 27일까지 7일간 ‘2026년 가로수지킴이 사진 이벤트’ 우수작 선정을 위한 2차 온라인 투표를 실시한다고 20일 밝혔다.

▲‘가로수지킴이 사진 이벤트’ 투표 안내문 ⓒ인천광역시

가로수지킴이는 지역 주민과 단체가 참여해 가로수 피해 및 병해충 발생 신고, 불법 광고물 제거, 가로녹지 환경정화 등 가로수 보호와 관리 활동을 펼치는 시민참여형 자원봉사 프로그램이다.

이번 투표는 1차 내부 심사를 거쳐 선정된 사진 후보작 8점(개인 2점·단체 6점)을 대상으로 진행된다. 후보작에는 도심 곳곳에서 가로수 환경을 정비하고 보호 활동에 참여하는 봉사자들의 모습이 담겼다.

투표는 인천시민 누구나 참여할 수 있으며, 온라인 네이버폼을 통해 후보작 가운데 가로수 보호 활동의 의미와 시민 소통의 가치를 잘 보여주는 작품을 선택하면 된다.

시는 투표 결과를 바탕으로 최종 우수작 3점(개인 1점·단체 2점)을 선정하고, 해당 참가자에게 소정의 상품을 지급할 예정이다.

시는 가로수지킴이 봉사자에게 1365자원봉사포털을 통한 봉사시간 인정, 활동용품 지원, 우수 활동자 시장 표창 등 다양한 지원을 제공하고 있다. 앞으로도 시민이 주도적으로 참여하는 생활권 녹지 관리 프로그램을 확대할 계획이다.

유광조 시 도시균형국장은 “시민들이 직접 우리 동네 가로수를 아끼고 돌보는 가로수지킴이 활동 모습을 확인하고 우수작을 직접 뽑는 뜻깊은 투표”라며 “더 푸르고 깨끗한 인천을 만들어가는 가로수지킴이 활동에 시민 여러분의 많은 관심과 적극적인 투표 참여를 부탁드린다”고 말했다.