원주만두축제 23일 개막…정지선 셰프 쿠킹쇼·글로벌 만두 '풍성'

원주시가 주최하고 원주문화재단이 주관하는 2026 원주만두축제가 오는 23일부터 25일까지 사흘간 원주천 새벽시장과 문화의거리 일원에서 열린다.

올해로 4회째를 맞이한 원주만두축제는 전통시장과 원도심 상권에 활력을 불어넣기 위한 대표 미식축제다.

▲2026 원주만두축제. ⓒ원주시

축제 공간은 기존 원일로 중심에서 원주천과 문화의거리 일원으로 옮겨 도로 통제에 따른 시민 불편을 줄이고 넓은 공간을 확보했다.

원주천 일원에 마련하는 원주만두존에서는 원주김치만두를 비롯해 독창적인 이색만두를 선보인다.

문화의거리에서는 세계 각국의 특색을 담은 글로벌 만두를 판매한다.

축제 홍보대사인 정지선 셰프의 요리 시연과 다양한 공연·체험 프로그램도 진행한다.

개막일인 23일 밤에는 원주천 낙화놀이가 펼쳐진다.

개막식에서는 개회사와 축사 등 공식 발언을 생략하고 참석 시민들이 함께하는 개막선언으로 축제의 시작을 알린다.

▲2026 원주만두축제. ⓒ원주시

축제장과 전통시장을 연결하는 만두로드를 조성하고 전통시장 탐방단, 스탬프 투어, 영수증 보상 행사 등을 함께 운영해 지역 상권 이용을 유도한다.

현장 곳곳에 정보무늬(QR코드)를 배치해 부스별 메뉴, 가격, 행사장 배치도 등의 정보를 스마트폰으로 안내한다.

원주시는 임시주차장을 확보하고 원주역·원주시외버스터미널·댄싱공연장·원주시청·혁신도시 등을 연결하는 3개 노선의 셔틀버스를 운행한다.

구자열 원주시장은 "올해 원주만두축제는 시민 불편은 줄이고 방문객이 누릴 즐거움은 더욱 풍성하게 준비했다"며 "많은 분이 원주를 찾아 맛있는 만두와 다채로운 프로그램을 즐기고 전통시장과 원도심의 매력도 함께 느끼시길 바란다"고 말했다.