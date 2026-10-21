공공기관 2차 이전 염원 담았다…원주서 열린 2026 혁신페스타

원주시와 원주문화재단이 협력해 추진한 2026 혁신페스타가 주민과 이전공공기관 임직원, 방문객들의 호응 속에 성황리에 마무리됐다.

이번 행사는 지난 15일부터 17일까지 사흘간 혁신도시 미리내거리 일원에서 열렸다.

▲2026 혁신페스타. ⓒ원주시

그리고 약 1만 3천 명이 찾았다.

도 먹거리 등 총 35개 부스를 운영해 행사 기간 약 8,500만 원의 매출을 기록했다.

올해는 원주문화재단과 협력해 공연 프로그램을 풍성하게 구성했다.

지역 예술인 공연을 비롯한 다양한 무대를 선보이며 방문객의 발길을 먹거리와 판매 부스로 유도해 지역 상권 활성화에 힘을 보탰다.

가족 단위 방문객을 위한 체험 프로그램도 호응을 얻었다.

비눗방울 놀이, 얼굴 그림 그리기(페이스페인팅), 포토존 등을 운영하고 스탬프 투어, 공개 경매 행사,우리 동네 자랑하기 등 시민 참여 프로그램을 마련했다.

개막식에서는 공공기관 2차 이전을 염원하는 퍼포먼스를 펼쳤다.

안국량 원주시 지역개발과장은 "이번 혁신페스타는 시민, 이전공공기관, 지역 상인들이 함께 어우러지고 문화와 소비가 자연스럽게 연결되는 축제였다"며 "앞으로도 이전공공기관 및 지역 상인과 협력해 시민들이 즐길 수 있는 문화 프로그램을 확대하고 지역 상권에 실질적인 도움이 되는 행사를 지속해서 추진하겠다"고 말했다.