1300년 황금빛 유혹…원주 반계리 은행나무 축제 26일 개막

원주시는 오는 26일부터 11월 8일까지 14일간 문막읍 반계리 은행나무광장 일원에서 원주 반계리 은행나무 축제를 개최한다고 밝혔다.

천연기념물 제167호인 반계리 은행나무는 수령이 약 1,319년으로 추정되는 고목이다.

▲원주 반계리 은행나무 축제. ⓒ원주시

가을이면 나무 전체가 황금빛으로 물들어 매년 많은 관광객이 찾는 원주시의 대표 자연유산이다.

올해 축제는 천년 은행나무의 가을 풍경과 함께 문화예술공연·먹거리·벼룩시장(플리마켓)을 즐길 수 있도록 14일간 진행한다.

축제 첫날인 26일 오후 1시 주무대에서 개막식이 열린다.

개막식에서는 원주시립교향악단 공연, 매지농악, 힐링 버스킹, 찾아가는 문화예술공연 등 다채로운 무대가 펼쳐진다.

원주시는 방문객 증가에 대비해 은행나무광장 주변에 약 340면 규모의 임시주차장을 조성해 11월 20일까지 개방한다.

주말 방문객 집중으로 인한 도로 혼잡을 줄이기 위해 축제 기간 중 25일, 31일, 11월 1일, 7일, 8일 등 총 5일간 반계초등학교 운동장을 관광버스 임시주차장으로 개방한다.

아울러 17일부터 11월 8일까지 주말과 휴일에는 공영버스 1-1번 노선을 하루 8회 증차 운행한다.

문막나들목을 이용해 방문할 경우 반계나들목 교차로와 대둔나들목 교차로를 이용하는 경로가 있어 교통 상황 확인 후 이동하는 것이 유리하다.

구자열 원주시장은 "반계리 은행나무는 천년이 넘는 세월 동안 원주의 역사와 함께해 온 소중한 자연유산"이라며 "황금빛으로 물든 은행나무 아래에서 다양한 문화예술공연과 함께 깊어가는 원주의 가을을 마음껏 느껴보시길 바란다"고 말했다.