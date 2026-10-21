호서대, 학생 107명이 교육환경 개선 참여…‘호서서포터즈’ 8년째 운영

▲호서대 학생들이 대학 보직자들과 함께 교육 과정, 학습 환경 개선 방안을 논의하고 있다 ⓒ호서대학교

호서대학교가 학생들의 의견을 교육과정과 학습환경 개선에 반영하는 참여형 대학 운영을 8년째 이어가고 있다.

호서대는 20일 아산캠퍼스에서 학생 모니터링단 ‘호서 서포터즈’와 대학 주요 보직자들이 참석한 가운데 교육환경 개선을 위한 간담회를 개최했다.

2019년 시작된 호서 서포터즈는 학생들이 직접 교육과정과 학사제도, 학습환경 등에 대한 의견을 수집하고 개선 방안을 대학에 제안하는 프로그램이다.

올해는 59개 학부·학과에서 선발된 학생 107명이 활동하고 있으며, 학기마다 5400여건의 설문을 수집해 관련 부서에 전달하고 있다.

특히 학생과 교수, 대학본부로 이어지는 소통체계를 통해 제안이 실제 대학 정책에 반영될 수 있도록 운영하고 있다.

학과별로 교수와 학생이 참여하는 표적집단면접(FGI)을 진행해 개선 방향을 논의하고, 대학 보직자와의 간담회를 통해 주요 건의사항을 전달하는 방식이다.

이날 간담회에는 단과대학 대표 학생들과 호서 교육인증원장, 교무부처장, 학사팀장 등이 참석해 교육과정과 학사제도, 교내 학습공간 개선 방안 등을 논의했다.

학생들은 인공지능(AI)을 활용한 광고영상 제작 교육과 도서관 로비의 팀 프로젝트 공간 활용 등 실생활과 밀접한 개선 의견도 제시했다.

화학공학과 3학년 오예은 학생은 “학생들의 의견이 실제로 어떻게 활용되는지 궁금했는데 대학 보직자들과 직접 소통하며 의견을 진지하게 살피고 있다는 것을 느꼈다”며 “친구들의 목소리를 전달하고 답변까지 들을 수 있어 책임감과 보람을 느꼈다”고 말했다.

선복근 호서교육인증원장은 “호서 서포터즈를 통해 학생들의 의견을 상시 수렴하고 대학 운영과 교육과정 개선에 반영하고 있다”며 “앞으로도 학생들의 다양한 제안을 세심하게 살펴 학생과 대학이 함께 성장하는 교육환경을 만들어 가겠다”고 밝혔다.