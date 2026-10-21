안산시, ‘안산페스타 2026’ 23일 개막…가을 문화 축제의 진수 선보인다

경기 안산시가 오는 23일부터 25일까지 3일간 화랑유원지와 안산문화예술의전당 일원에서 ‘안산페스타 2026’을 개최한다. 조선시대 체험부터 이찬원·오혜빈 축하공연, 불꽃놀이까지 다양한 프로그램으로 풍성한 가을을 꾸민다.

▲행사 포스터 ⓒ 안산시 제공

안산페스타는 개별적으로 진행되던 7개의 지역 축제와 행사를 통합한 가을 통합문화축제로 올해로 3회째다.

이번 축제에는 제7회 김홍도축제를 비롯해 평생학습한마당, 안산음식문화제, 안산시장배 단원김홍도 씨름대회, 장애인복지박람회, 도시농업어울림한마당, 주민자치 위드(with) 마을공동체 박람회 등 7개의 축제와 행사가 동시에 열린다.

김홍도축제는 조선시대 생활과 문화를 직접 체험할 수 있는 다채로운 프로그램으로 꾸며졌다. 마당극, 김홍도풍속촌, 승마 체험, 다도, 한복, 과거시험 등 전통문화가 살아 숨쉬는 공간을 시민들이 즐길 수 있다.

이와 함께 김홍도 작품을 현대적으로 재해석한 영상전시와 사생대회도 진행된다. 특히 안산시 승격 40주년을 기념하는 가래떡 뽑기 행사는 시민 모두가 함께 참여하는 의미 있는 행사다.

공연 무대도 빛난다. 24일 개막식에서는 안산시립국악단과 밴드 리트모라틴의 공연을 시작으로 안산 출신 가수 오혜빈이 무대에 오른다. 폐막일인 25일에는 LED 공연과 지역 가수 곽영광, 인기 가수 이찬원의 축하공연에 이어 화려한 불꽃놀이로 마무리 된다.

이외에도 안산음식문화제에서는 다양한 전통 먹거리를 선보이고, 평생학습한마당과 장애인복지박람회, 도시농업어울림한마당에서는 참여형 전시와 체험 프로그램이 운영된다. 주민자치센터 문화 경연대회와 마을돌봄 체험 행사가 문화예술의전당에서 진행될 예정이다.

안산시는 다회용기 사용을 확대하고 경찰, 소방 등 관계기관과 협력하여 안전한 축제 운영에 만전을 기할 계획이다.

이민근 안산시장은 “김홍도의 예술정신과 함께 시민 모두가 다양한 문화를 즐기며 특별한 가을 추억을 만들 수 있도록 준비했다”며 “시 승격 40주년을 맞아 모두가 안심하고 참여할 수 있는 축제가 되도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

이번 ‘안산페스타 2026’는 가족과 친구, 이웃과 함께 가을 정취를 만끽하며 다채로운 문화 체험을 누릴 수 있는 최고의 기회가 될 전망이다.