'신천지' 수습하려다 위기 봉착!… 조국혁신당 합당으로 '김민석 끌어내리기' 시작?

신천지 의혹 제기에 대해 사과한 김민석 대표의 울음의 의미가 뭐였을까요? 억울함일까요? 아마 당내 갈등을 여기서 더 확산하지 않겠다, 이 이슈로 더 가지 않겠다는 판단이 깔린 사과라고 봅니다. 정무적으로만 보면 패착이에요. 갈등을 종결한 게 아니라 새로운 갈등의 시작을 만들어버린 거라고 봅니다...원래도 사면초가였는데, 김민석 대표가 이로 인해 굉장히 큰 정치적 위기에 봉착하게 됐다고 봅니다. 당장 (친정청래계) 최민희 최고위원 보세요. 김어준의 <뉴스공장>에 나와서 사정없이 후려치잖아요. 이게 갈등이 봉합이 안 된다니까요."(박원석 전 정의당 의원)

김민석 더불어민주당대표가 지난 3일 비공개 의원총회에서 지난 8월 전당대회 당시 제기했던 '반명-분열주의-신천지 3자 비밀연합 의혹'에 대해 사과했다. 갈등을 봉합하려 던진 카드로 보이지만, 당내 갈등의 종식이 아닌, 친명(친이재명)과 친청(친정청래) 계파 간 2차전에 빌미를 준 정무적 패착이 된 모양새다. 정청래 전 대표 뿐 아니라 친정계 의원들까지 나서 "비공개 사과로 끝날 일이냐"며 김 대표를 압박하고 나섰다.

박원석 전 의원과 김수민 시사평론가는 4일 <프레시안>이 마련한 좌담에서 정 전 대표가 본격적인 반격을 예고한 '취임 100일'도 되지 않았는데 신천지 의혹에 대한 '울컥 사과'로 김민석 대표가 위기에 봉착했다고 지적했다.

김수민 평론가는 "전당대회 때 신천지의 조직적 입당을 지적하는 선에서 그쳐야 했는데 특정 계파와 정치인에 방점이 찍혀버렸다"고 정치적 패착을 짚으면서 친청계 최고위원들의 집단 사퇴 가능성 등 결국 정청래 전 대표와 친청계가 칼자루를 쥐게 됐다고 분석했다.

박 전 의원은 "3자 비밀연합이라는 구체적 조직 형태가 없었다는 점에 대해서는 사과할 수 있고, 그것이 옳은 태도일 수 있었다"면서도 "신천지 문제 자체를 이대로 덮는 것은 당 내부자들의 시선에서는 갈등 봉합으로 보일지 몰라도 국민 입장에서는 정교분리 원칙과 위헌적 행위를 여당이 그냥 넘어가 주는 것으로 보여 납득하기 어렵다"고 지적했다. 신천지의 조직적 입당에 대해선 경찰에 수사를 의뢰했어야 한다는 것이다.

ⓒ프레시안

혁신당 합당으로 '2라운드'?

'신천지 의혹'으로 재점화된 당내 갈등은 이제 '조국혁신당과의 합당'이라는 다음 대치 전선으로 이동하고 있다.

조국혁신당과의 합당 문제로 확전될 거예요, 유시민 작가가 최근 '다시 당원들이 주권을 행사해야 할지도 모른다'고 견제를 하고 나섰잖아요. 박시영씨 유튜브에 나가서 이 얘기를 했는데, 거기서 박시영씨가 '김민석으로는 (2028년) 총선 못 치른다. 내년에 (조국혁신당과) 합당을 해서 통합전당대회를 해야 한다. 거기에 정청래, 조국, 김민석 모두 나오면 된다'고 애기했습니다. 결국 혁신당과 합당 제안의 속내가 뭔지 보여주는 겁니다." (박원석)

정청래 전 대표는 "내년 1월까지"라는 시간표를 던지고 혁신당과 합당을 재촉하고 있지만, 사실상 '김민석 대표 체제 종식' 요구로 내밀고 있는 혁신당과 합당 카드를 친명계에서 선뜻 받기는 어렵다.

김민석 대표는 합당을 해야 된다는 생각이 있는지도 불투명하고, 더군다나 친청계가 '내년 1월까지 합당'이라고 제시했기 때문에 김민석 대표 입장에선 하지 말자는 얘기가 되는 거거든요. 지난 전당대회 때 김민석 대 정청래 득표차가 아주 크지 않기 때문에, 조국혁신당을 안으로 들였을 때 당내 세력 구도가 또 어떻게 바뀔지에 대한 불안도 있을 수 있어요. 또 말은 안 하지만 조국 전 대표에 대해 반감을 갖고 있는 2030세대 등 합당했을 때 마이너스 효과가 나면 어떻게 하냐는 생각을 가진 의원들도 많이 있어요. 그래서 금세 갈피를 잡기는 어려울 겁니다." (김수민)

박 전 의원은 무엇보다 "김민석 대표가 당대표가 된 이후에 '100일 지지율' 얘기를 그냥 할 게 아니고, 의제 전환, 당의 기조 전환을 확실히 했어야 하는데 여전히 검찰개혁, 조희대 탄핵 등 계속 끌려다녔다"며 "김민석 대표가 자초한 측면이 크다"고 비판했다.

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