나사렛대 장영규 팀장, 육군 학사장교 인재 확보 공로 감사장 수상

▲나사렛대학교 대학일자리플러스센터 장영규 팀장(앞줄 오른쪽에서 두 번째)이 육군 학사장교 모집과 선발 지원에 기여한 공로로 육군인사사령관 감사장을 수상하고, 대학일자리플러스센터 직원 및 육군 관계자들과 기념촬영을 하고 있다 ⓒ나사렛대학교

나사렛대학교 대학일자리플러스센터 장영규 팀장이 육군 학사장교 선발과 모집지원에 기여한 공로로 육군인사사령관 감사장을 받았다.

나사렛대는 장 팀장이 군과 대학 간 진로·취업 지원 협력체계 구축과 우수인재 확보에 기여한 공로를 인정받았다고 20일 밝혔다.

나사렛대 대학일자리플러스센터는 2025년부터 육군 인사사령부 대전·충남홍보팀과 협력해 군 진로·취업 지원 프로그램을 운영해왔다.

지난해에는 찾아오는 채용설명회와 육군 학사장교 모집설명회, 육군 상담부스 등을 운영했으며, 올해는 재학생 186명을 대상으로 학사장교 지원자격과 선발절차 등 진로정보를 제공했다.

특히 장 팀장은 대전충청세종지역대학취업관리자협의회 회장으로 활동하며 육군 인사사령부와 지역 대학 간 모집홍보 및 취업지원 협력 확대에 힘써왔다.

지난 9월에는 육군 인사사령부와 전국대학교취업관리자협의회 간 업무협약에도 참여해 군 채용정보 제공과 취업지원 프로그램 연계 등 전국 단위 협력 기반을 넓히는 데 기여했다.

박진옥 나사렛대 대학일자리플러스센터장은 “이번 수상은 장영규 팀장의 적극적인 대외협력과 대학이 추진해 온 청년진로지원 활동의 성과”라며 “앞으로도 군과 공공기관, 지역산업체와의 협력을 강화해 청년들에게 실질적인 취업기회를 제공하겠다”고 말했다.

나사렛대는 지역 및 전국 대학과의 협력망을 활용해 군을 비롯한 공공분야 인재 양성과 진로·취업 지원 프로그램을 확대할 계획이다.