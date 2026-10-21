전통시장 살리고 관광 연계…영월군, 중기부 장관 표창 수상

영월군은 중소벤처기업부가 주관한 2026년 전통시장 및 상점가 활성화 유공 포상에서 우수 기관으로 선정돼 중소벤처기업부 장관 표창을 수상했다고 21일 밝혔다.

이번 수상은 지역 특성을 반영한 상권 활성화 정책을 추진하고 상인들과 협력해 전통시장 이용을 늘리며 시장 환경을 개선한 공로를 인정받은 결과다.

▲ 중소벤처기업부 장관 표창 수상. ⓒ영월군

영월군은 그동안 주요 관광 프로그램과 관광 코스에 전통시장 방문을 필수 인증 코스로 포함해 관광객의 지역 상권 이용을 유도했다.

전통시장 내 야시장을 개장하고 야간 문화행사를 열어 주민과 관광객의 저녁 시간 방문을 확대했다.

시장 이용객의 편의를 높이기 위한 시설 개선도 추진 중이다.

▲ 중소벤처기업부 장관 표창 수상. ⓒ영월군

영월군은 2027년 말 준공을 목표로 주차타워 건립 사업을 진행하고 있다.

누수 예방, 무더위 대비 시설 정비, 소방안전시설 확충 등 환경 개선에도 힘쓰고 있다.

앞으로는 기존 전통시장 지정 기준을 충족하지 못해 지원을 받기 어려웠던 소규모 상권을 골목형 상점가로 발굴·지정해 지원 범위를 넓힐 계획이다.

김길수 영월군수는 "이번 표창은 어려운 여건 속에서도 지역 상권 활성화를 위해 함께 노력해 주신 상인들과 군민들 덕분"이라며 "내년에는 소규모 상권의 골목형 상점가 지정을 확대해 소상공인들이 온누리상품권 가맹 등 다양한 지원을 받을 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.