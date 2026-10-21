영월군, 청년농업인 소통 간담회…디지털 농업·판로 확대 모색

영월군은 지난 20일 농업기술센터에서 지역 청년농업인 20명과 김길수 영월군수, 농업기술센터 소장 및 관계 부서장이 참석한 가운데 청년농업인 소통 간담회를 열었다.

이번 간담회는 청년농업인들이 영농 현장에서 겪는 어려움을 듣고 지역 특성에 맞는 지원 정책과 신규 사업을 발굴하기 위해 마련했다.

▲청년농업인 소통 간담회. ⓒ영월군

이날 참석자들은 영월군 정착 과정에서 겪은 초기 자본 부담, 농지 확보, 판로 개척, 주거 환경 등 현장의 어려움을 공유하고 해결 방안을 논의했다.

디지털 농업 기술 도입, 청년농업인 간 교류 활성화, 영월 특화 농산물의 판로 확대와 홍보 강화 등 안정적인 정착과 자립을 위한 다양한 정책 제안도 이어졌다.

▲청년농업인 소통 간담회. ⓒ영월군

김길수 영월군수는 "청년농업인은 영월 농업의 미래를 이끌어갈 중요한 인재"라며 "오늘 간담회에서 제시된 의견을 면밀히 검토해 군정에 반영하고 청년들이 영월에서 안정적으로 농업에 종사할 수 있도록 필요한 지원을 이어가겠다"고 말했다.

영월군은 이번 간담회에서 나온 건의 사항과 정책 제안을 검토해 향후 청년농업인 육성 종합계획 수립과 신규 정책 과제 발굴에 활용할 계획이다.