영월군, 청년농업인 소통 간담회…디지털 농업·판로 확대 모색

영월군은 지난 20일 농업기술센터에서 지역 청년농업인 20명과 김길수 영월군수, 농업기술센터 소장 및 관계 부서장이 참석한 가운데 청년농업인 소통 간담회를 열었다.
이번 간담회는 청년농업인들이 영농 현장에서 겪는 어려움을 듣고 지역 특성에 맞는 지원 정책과 신규 사업을 발굴하기 위해 마련했다.
이날 참석자들은 영월군 정착 과정에서 겪은 초기 자본 부담, 농지 확보, 판로 개척, 주거 환경 등 현장의 어려움을 공유하고 해결 방안을 논의했다.
디지털 농업 기술 도입, 청년농업인 간 교류 활성화, 영월 특화 농산물의 판로 확대와 홍보 강화 등 안정적인 정착과 자립을 위한 다양한 정책 제안도 이어졌다.
김길수 영월군수는 "청년농업인은 영월 농업의 미래를 이끌어갈 중요한 인재"라며 "오늘 간담회에서 제시된 의견을 면밀히 검토해 군정에 반영하고 청년들이 영월에서 안정적으로 농업에 종사할 수 있도록 필요한 지원을 이어가겠다"고 말했다.
영월군은 이번 간담회에서 나온 건의 사항과 정책 제안을 검토해 향후 청년농업인 육성 종합계획 수립과 신규 정책 과제 발굴에 활용할 계획이다.구글에서 프레시안을 더 자주 만나기
전체댓글 0