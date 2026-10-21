'포도 향에 물드는 가을' 영월 예밀와인축제 24일 개막

영월군 김삿갓면 예밀와인축제위원회가 오는 24일 예밀와이너리 일원에서 제7회 예밀와인축제를 연다.

이번 축제는 예밀와인축제위원회가 주최하고 예밀2리 영농조합법인과 예밀2리 마을회가 주관한다.

▲제7회 예밀와인축제. ⓒ영월군

행사는 오전 10시 김삿갓 난타 공연을 시작으로 오전 11시 개회식과 축하공연을 진행한다.

오후에는 초청가수 공연 등 다채로운 문화 무대를 펼친다.

행사장에서는 예밀와인 시음과 판매를 비롯해 지역 농산물 판매장, 먹거리 장터, 체험 프로그램 등을 운영한다.

주민과 관광객들은 지역에서 생산한 와인을 맛보고 공연과 체험 활동을 함께 즐길 수 있다.

이번 축제는 지역 특산품인 예밀와인을 알리고 주민과 관광객이 어울리는 자리다.

특히 지역 농산물 소비와 상권 활성화에 기여할 것으로 보인다.

김진혁 예밀와인축제위원장은 "이번 축제가 주민들에게는 화합의 자리가 되고 관광객들에게는 예밀와인을 알리는 기회가 되길 바란다"며 "많은 분이 예밀마을을 찾아 와인도 맛보고 다양한 공연과 체험을 즐기시길 바란다"고 말했다.