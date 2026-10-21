구자열 원주시장, 소금산 그랜드밸리 방문…상권 상생 점검

원주시는 지난 20일 소금산 그랜드밸리의 운영 현황을 점검하고 지역 상권의 의견을 청취하기 위해 현장 방문과 간현관광지 상가번영회 간담회를 진행했다.

이날 구자열 원주시장은 소금산 그랜드밸리의 주요 시설을 둘러보며 운영 현황을 살피고 관광시설 운영과 지역 상권의 실효성 있는 개선 방안을 모색했다.

▲소금산 그랜드밸리 운영 현황 점검. ⓒ원주시

구자열 원주시장은 소금산 그랜드밸리 통합센터에 위치한 소금산 미디어아트센터와 내수면 생태체험관을 방문해 공실 공간 활용 방안을 점검했다.

임시 운영 중인 로컬푸드 직매장에 관광객 방문을 유도해 지역 소득 증대로 연결될 수 있도록 당부하고 현장 관계자들의 애로사항을 청취했다.

▲소금산 그랜드밸리 운영 현황 점검. ⓒ원주시

이어 김종수 간현관광지 상가번영회장을 비롯한 회원들과 간담회를 열고 관광지 운영 전반에 대한 현장 목소리를 들었다.

참석자들은 관광객 유입이 지역 상권 활력으로 이어질 수 있도록 보행환경 개선과 비수기 관광객 유치 방안 등을 논의했다.

▲소금산 그랜드밸리 운영 현황 점검. ⓒ원주시

원주시는 현장 방문과 간담회에서 나온 의견을 검토하고 관련 부서와 협의해 개선 사항을 정비할 계획이다.

구자열 원주시장은 "현장에 답이 있다는 자세로 주요 사업장의 운영 상황을 꼼꼼히 살피고 시민과 현장의 의견을 시정에 적극 반영하겠다"며 "소금산 그랜드밸리가 세계적인 관광명소로 도약할 수 있도록 지속해서 개선해 나가겠다"고 말했다.