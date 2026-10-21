시흥시, 매화산단 산업시설용지 매각 홍보 강화…내달 2일 입찰 마감

경기 시흥시가 매화일반산업단지 산업시설용지 매각을 앞두고 기업들의 입찰 참여를 유도하기 위해 홍보를 강화하고 있다.

시흥시는 매화동 845-1번지에 위치한 매화일반산업단지 A4-1 산업시설용지 1필지(8099.3㎡)를 일반경쟁입찰(최고가 입찰) 방식으로 매각한다고 21알 밝혔다. 입찰 신청 마감일은 다음달 2일이다.

▲매화산단 산업시설용지 ⓒ시흥시

시는 지난 13일 매각공고 이후 한국전자전과 반도체대전 등 산업전시회 현장 홍보를 비롯해 기업·유관기관 연계 정보 제공, 온라인 매체와 시정 홍보채널 활용 등 다양한 홍보 활동을 추진하고 있다.

홍보 확대에 따라 부지 현황과 입주 자격, 입찰 절차 등에 대한 기업들의 문의도 늘고 있다고 시는 설명했다.

시는 입찰 마감일까지 관심 기업을 대상으로 안내를 강화하고, 산업단지와 기업 현장을 찾아가는 홍보 및 유관기관 협력을 통해 실수요 기업의 참여를 유도할 계획이다.

매각 조건과 입주 자격, 신청 방법 등 자세한 사항은 시흥시청 누리집과 공공자산 전자입찰시스템 온비드에서 확인할 수 있다. 문의는 시흥시 투자유치담당관 투자유치팀으로 하면 된다.