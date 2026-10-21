남서울대, 12월 7일 국제 한국어 말하기 대회…세계 1000여 명 참가 기대

▲국제 한국어 말하기 대회 홍보물 ⓒ남서울대학교

남서울대학교가 세계 각국 외국인들의 한국어 실력을 겨루고 한국문화를 교류하는 국제 한국어말하기대회를 개최한다.

남서울대는 오는 12월 7일 ‘제6회 NSU 성암·화정 국제 한국어말하기대회’를 개최한다고 밝혔다.

이번 대회는 한국어와 K-컬처에 대한 세계적 관심을 바탕으로 외국인들의 문화교류를 확대하고 글로벌 네트워크를 강화하기 위해 마련됐다.

남서울대 글로벌한국어문화학과와 해외 자매대학 등이 협력하며, 미국 조지아텍과 베트남 호치민·하노이·다낭, 우즈베키스탄 등 해외 K-센터를 통해 약 1000명이 참가할 것으로 대학 측은 기대하고 있다.

참가 대상은 한국어와 한국문화에 관심이 있는 외국인이다.

참가자는 ‘한국어로 그리는 나의 꿈과 미래’, ‘한국어와 나의 문화교류 이야기’, ‘K-컬처와 나의 성장 이야기’ 가운데 한 가지 주제를 선택해 발표 원고와 약 2분 분량의 동영상을 제출하면 된다.

접수는 11월16일 오후 4시까지 이메일(nice2\@nsu.ac.kr)로 진행된다.

본선은 예선을 통과한 참가자를 대상으로 온·오프라인을 병행한다. 해외 참가자는 화상회의 플랫폼 줌(Zoom)으로, 국내 참가자는 현장에서 경연한다.

심사에는 국내 전문가와 미국·베트남·말레이시아·중국·우즈베키스탄 등 해외 한국어교육 전문가들이 참여한다.

시상은 대상인 ‘세종대왕상’을 비롯해 금상·은상·동상·인기상·창의상·장려상 등으로 구성된다.

상금은 총 1000만원이며 남서울대 어학연수 수업료 감면 등 2500만원 상당의 부상도 제공된다.

안주호 남서울대 국제교육원장은 “이번 대회가 세계 각국 외국인들이 한국어로 소통하며 경험과 비전을 나누는 교류의 장이 되길 바란다”며 “한국어와 K-컬처를 매개로 글로벌 인재 양성에 앞장서겠다”고 말했다.