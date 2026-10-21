횡성군, 중증 거동 불편자 비응급 이송비 지원…편도 최대 20만 원

횡성군이 거동 불편으로 병원 이용에 어려움을 겪는 주민들의 의료 접근성을 높이기 위해 중증 거동 불편자 비응급 이송 처치료 지원 사업을 추진하고 대상자 발굴에 나섰다고 21일 밝혔다.

이번 사업은 의료·요양 통합돌봄 사업의 일환으로 기획했다.

▲고령친화도시 2기 선포식. ⓒ횡성군

거동이 극도로 불편한 주민이 병원 진료나 검사를 위해 민간 구급차를 이용할 때 발생하는 이송 비용 일부를 지원해 경제적 부담을 줄이고 필요한 의료 서비스를 제때 받도록 돕는다.

지원 대상은 의료·요양 통합돌봄 대상자 중 앉은 자세를 유지하기 어려워 이동 침대가 필요하고 일반 차량이나 기존 이동 지원 서비스 이용이 어려운 중증 거동 불편자다.

통합 지원 회의를 거쳐 최종 선정한다.

지원 범위는 자택과 의료기관 간 진료·검사 및 귀가를 위한 비응급 민간 구급차 이용 비용이다.

실제 발생한 이송 비용을 기준으로 편도 최대 20만 원까지 소득 수준에 따라 차등 지원한다.

통합 돌봄 신청자에 대해서는 건강 상태와 일상생활 수행 능력, 돌봄 필요도 등을 확인해 비응급 이송 처치료 지원뿐만 아니라 방문 진료, 방문 건강관리, 일상생활 지원 등 보건의료·돌봄 서비스를 함께 연계한다.

장신상 횡성군수는 "거동이 불편하다는 이유로 필요한 진료를 미루거나 병원 이용에 어려움을 겪는 주민들이 의료 서비스에서 소외되지 않도록 촘촘히 지원하겠다"며 "앞으로도 돌봄 사각지대에 있는 주민을 발굴하고 필요한 의료와 돌봄 서비스를 연계해 군민이 지역사회에서 건강하게 생활할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.