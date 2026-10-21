광명시, 4개국 청년 10명 초청 한국문화·탄소중립 정책 등 체험

경기 광명시가 세계 각국 청년들과 한국문화 체험과 지역 정책 교류를 통해 지속가능한 국제 청년교류의 기반을 다졌다.

21일 광명시에 따르면 시는 지난 1일부터 이날까지 독일·미국·중국·일본 등 4개 국제상호결연도시 청년 10명을 초청해 ‘제1회 광명시 국제상호결연도시 한국어·한국문화체험’ 프로그램을 운영했다.

▲박승원 광명시장이 ‘제1회 광명시 국제상호결연도시 한국어·한국문화체험’ 참가자들과 기념촬영을 하고 있다. ⓒ광명시

참가자들은 한국어 교육과 한복 체험, 경주 문화유산 탐방 등을 통해 한국 문화를 경험하고, 청년동과 1.5℃ 기후의병 지원센터, 업사이클아트센터, 딸기 스마트팜, 구름산협동조합 등을 방문해 광명시의 청년정책과 탄소중립, 지속가능한 지역경제 사례를 살펴봤다.

광명시민의 날 기념행사와 페스티벌 광명, 평화통일 열차기행, 평생학습축제 등 지역 행사에도 참여하며 시민들과 소통했다. 외국어 소통이 가능한 지역 청년들로 구성된 ‘광명 글로벌 청년 서포터즈’는 해외 참가자들의 활동을 지원하고 지역 청년들과의 교류를 도왔다.

시는 이날 성과보고회를 열고 국가별 활동 성과와 참가 소감, 서포터즈 교류 결과 등을 공유하며 프로그램을 마무리했다.

박승원 시장은 “서로 다른 문화를 이해하고 공통의 가치를 발견하는 과정이 평화와 연대의 시작”이라며 “청년들이 세계 여러 도시의 문화를 경험하고 서로 배우며 성장할 수 있도록 국제교류를 확대하겠다”고 밝혔다.