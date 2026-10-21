하남 첫 공공 파크골프장 문 열어…7년 규제 넘어 18홀 조성

경기 하남시 관내 첫 공공 파크골프장이 문을 열었다. 오랜 규제와 입지 문제로 지연됐던 사업이 결실을 맺으면서 지역 생활체육 기반도 한층 넓어질 전망이다.

하남시는 21일 미사동 당정근린공원에서 지역 첫 공공 파크골프장 개장식을 열었다고 밝혔다. 이날 행사에는 이현재 하남시장과 정병용 하남시의회 의장, 체육 관계자, 시민 등 300여 명이 참석했다.

▲당정근린공원 파크골프장 개장식 ⓒ하남시

당정근린공원 파크골프장은 미사동 39 일원 약 1만4000㎡ 부지에 총사업비 16억원을 투입해 18홀 규모로 조성됐다. 하남도시공사가 운영을 맡으며, 오는 12월 31일까지 무료로 시범 운영한다.

이번 사업은 약 7년간 입지와 규제 문제를 겪은 끝에 추진됐다. 당초 미사대교 하부에 36홀 규모로 조성하려 했으나 하천점용 규제로 무산됐고, 대체 부지를 찾는 과정에서도 개발제한구역 내 시설 설치 규제에 부딪혔다. 이에 시는 2024년 11월 국무조정실 규제신문고에 제도 개선을 건의해 파크골프장을 개발제한구역 내 설치 가능한 생활체육시설로 인정받았다.

시는 이번 개장을 시작으로 지역 내 파크골프장을 총 72홀 규모로 단계적으로 확충할 계획이다. 선동둔치에는 36홀 규모 조성을 추진하고 있으며, 교산신도시 환경기초시설 상부 체육공원에도 18홀 조성을 계획하고 있다. 덕풍스포츠문화센터와 위례복합체육센터에서는 실내 스크린파크골프장을 운영 중이다.

당정근린공원 파크골프장은 하절기 오전 7시부터 오후 6시까지, 동절기에는 오전 9시부터 오후 6시까지 운영하며 매주 월요일은 휴장한다. 이용 예약은 하남도시공사 홈페이지에서 할 수 있고, 하남시민에게 우선예약 기간이 주어진다.

이현재 시장은 “오랜 규제의 어려움을 극복하고 시민들의 바람을 현실로 이뤄내 뜻깊다”며 “파크골프장을 단계적으로 확충해 시민들이 가까운 곳에서 건강한 여가생활을 누릴 수 있도록 생활체육 기반을 넓혀가겠다”고 말했다.