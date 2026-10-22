경기여가재단, 영유아 교육·보육기관 기후위기 대응 방안 논의

경기도여성가족재단이 오는 26일 경기도여성비전센터 나혜석홀에서 제11차 경기GPS(Gender Policy Seminar)를 열고 영유아 교육·보육기관의 기후위기 대응 방안을 논의한다.

22일 도 여성가족재단에 따르면 이번 세미나는 폭염과 집중호우, 미세먼지 등 기후위기가 영유아의 건강과 일상생활에 미치는 영향을 살펴보고, 어린이집과 유치원의 대응 현황 및 정책적 지원방안을 모색하기 위해 마련됐다.

▲제11차 경기GPS(Gender Policy Seminar) 포스터 ⓒ경기도여성가족재단

재단은 이번 세미나에서 ‘경기도 영유아 및 교육·보육기관 기후위기 대응 방안 연구’ 결과를 발표하고, 기후위기 적응정책과 교육·보육기관의 현장 지원 요구 등을 공유한다.

이어지는 토론에서는 △영유아 맞춤형 기후위기 적응정책 강화 △어린이집·유치원의 대응환경 개선 △기후·환경교육 지원 △교육·보육기관과 환경교육 지원기관 간 협력체계 구축 등을 논의한다.

토론에는 경기도의회와 유치원·어린이집 관계자, 경기도 보육정책과장이 참여하며, 김보현 안양대 유아교육과 교수가 좌장을 맡는다.

문경희 경기도여성가족재단 대표이사 직무대행은 “영유아의 특성을 고려한 기후위기 대응방안을 공유하고, 경기도와 교육·보육 현장이 함께 실천할 수 있는 정책방향을 모색하는 계기가 되길 바란다”고 말했다.