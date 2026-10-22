"주말 혼잡 극심"…강원도, 포천~철원 고속도로 예타 통과 총력

신원철 강원특별자치도 경제부지사는 21일 한국개발연구원(KDI) 공공투자관리센터를 방문해 포천~철원 고속도로 건설사업의 필요성을 설명하고 예비타당성조사 과정에서 사업을 적극적으로 검토해 줄 것을 요청했다.

이번 방문은 접경지역의 열악한 교통 여건과 증가하는 관광·교통 수요, 지역경제 파급효과, 국가균형발전 측면의 정책적 필요성을 예비타당성조사에 반영해 줄 것을 건의하기 위해 추진했다.

▲포천~철원 도로. ⓒ강원특별자치도

포천시와 철원군을 연결하는 국도 43호선의 교통량은 2017년 1만 8,747대에서 2025년 3만 1,450대로 약 68% 증가했다.

신북나들목(IC)에서 철원군 구간의 이동시간도 평일에는 30분 이내지만 주말에는 관광객과 차량이 몰리면서 90분 이상 소요되는 등 교통혼잡이 심화하고 있다.

포천~철원 고속도로를 건설하면 기존 국도 43호선의 교통량을 분산하고 수도권과 철원군 간 이동시간을 줄여 주민 불편 해소와 관광 접근성 향상에 도움이 된다.

포천~철원 고속도로는 경기도 포천시에서 강원특별자치도 철원군까지 24㎞를 연결하는 사업이다.

총사업비는 1조 3,305억 원 규모다.

해당 사업은 2022년 제2차 고속도로 건설계획에 반영됐고 2025년 4월 예비타당성조사 대상 사업으로 선정됐다.

강원특별자치도는 포천~철원 고속도로가 국가간선도로망인 남북 4축의 연속성을 확보하고 수도권과 강원 북부를 연결해 접경지역 접근성을 개선하는 핵심 교통망이라는 점을 강조했다.

강원특별자치도는 2017년 구리~포천 고속도로 개통 이후 포천시의 접근성이 개선되면서 산업단지 활성화와 기업 유치 여건에 긍정적인 변화가 나타났다는 사례를 제시했다.

이를 바탕으로 포천~철원 구간 연결이 철원군의 산업·관광 발전에도 실질적인 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

실제로 포천시 5개 산업단지의 평균 입주율은 약 77%다.

특히 장자산업단지와 금현산업단지는 입주율 100%를 기록했다.

포천시와 철원군이 평화경제특구 후보지로 선정되는 등 접경지역의 발전 가능성이 커지는 상황이다.

고속도로가 연결되면 산업·물류 경쟁력을 높이고 평화경제특구 조성과 비무장지대 생태관광 활성화에도 기여할 수 있다.

신원철 강원특별자치도 경제부지사는 "포천~철원 고속도로는 접경지역 주민의 오랜 교통 불편을 해소하고 수도권 접근성을 높이는 동시에 지역경제와 국가균형발전을 뒷받침할 핵심 교통망"이라며 "관광수요와 지역 여건, 접경지역의 특수성이 예비타당성조사에 충실히 반영될 수 있도록 관계기관과 긴밀히 협력하겠다"고 말했다.