“다시 청춘!”…영주 어르신 950여 명, 문화·체육으로 한자리에

경북영주지역 어르신 950여 명이 한자리에 모여 경로당 프로그램에서 익힌 솜씨를 선보이고 다양한 체육활동을 즐겼다.

영주시는 22일 영주국민체육센터에서 대한노인회 영주시지회가 주관하고 시가 후원하는 ‘제2회 어르신 문화·건강축제’를 개최했다.

‘다시 청춘! 다함께 영주!’를 주제로 열린 이날 축제는 어르신들의 건강 증진과 문화·여가활동 참여를 돕고, 경로당 회원 간 교류를 넓히기 위해 마련됐다.

행사는 태권무와 숟가락 난타, 시니어 합주단의 식전공연으로 시작됐다. 이어 노인강령 낭독과 노인복지 증진 유공자 표창, 기념사와 축사가 진행됐다.

행사장에는 어르신들이 경로당 프로그램에 참여하며 직접 만든 작품도 전시됐다. 참가자들은 작품과 문화예술 공연을 통해 평소 배우고 익힌 재능을 선보였다.

오후에는 읍면동 분회별 한궁경기를 비롯해 풍선 탑 쌓기, 지구 나르기, 탱탱볼 나르기, 파크골프, 고무신 던지기 등 다양한 경기가 펼쳐졌다. 어르신들은 서로 응원하며 경기에 참여하고 화합을 다졌다.



▲ 제2회 어르신 문화·건강축제 ⓒ영주시(사진제공)

권영창 대한노인회 영주시지회장은 “이번 축제가 어르신들이 그동안 갈고닦은 재능을 마음껏 펼치고 서로 어울리며 즐거움을 나누는 자리가 됐기를 바란다”며 “앞으로도 어르신들이 건강하고 활기찬 노후를 보낼 수 있도록 다양한 활동을 이어가겠다”고 말했다.

황병직 영주시장은 “오늘 축제에서 활기차게 공연하고 운동을 즐기시는 어르신들의 모습에서 영주의 건강한 에너지를 느낄 수 있었다”며 “앞으로도 경로당을 중심으로 문화·여가·건강 프로그램을 더욱 활성화하고, 어르신들이 지역사회의 당당한 구성원으로 존중받으며 건강하고 행복한 노후를 보내실 수 있도록 세심하게 살피겠다”고 말했다.