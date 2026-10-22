상주시, 명주테마파크 일원에서 '2026 상주 슬로라이프 페스티벌' 개최

상주시(시장 안재민)는 오는 10월 24일과 25일 이틀간 상주시 함창 명주테마파크 일원에서 ‘느려도 괜찮아, 달콤한 인생이니까!’를 주제로 '2026 상주 슬로라이프 페스티벌'을 개최한다고 밝혔다.

▲2026 상주 슬로라이프 페스티벌 개막(2025년 행사 참고사진)ⓒ상주시청 제공

슬로라이프 페스티벌은 슬로시티 철학을 공유하고, 여유로운 삶의 가치를 확산하기 위해 지역주민이 주체가 되어 직접 만들어가는 축제다. 사람과 사람이 어울리고 문화와 음식을 나누며, 국제 슬로시티 상주의 맛과 멋을 즐기는 자리로 마련된다.

올해는 슬로체험, 슬로공연, 슬로푸드, 슬로마켓을 중심으로 상주의 전통과 일상 속 여유를 오감으로 느낄 수 있는 다양한 프로그램을 선보인다.

슬로체험으로는 누에고치 실뽑기와 명주길쌈, 옹기 빚기 등 지역의 전통산업을 직접 경험할 수 있으며, 대형 캔버스 미술체험과 캘리그라피, 목공예, 병뚜껑 업사이클링 팔찌 만들기 등 예술과 친환경 가치를 함께 즐기는 참여형 프로그램도 즐길 수 있다.

슬로공연에는 궁중 한복과 함창명주의 아름다움이 어우러지는 ‘명주골 런웨이’, 옹기장인과 창작무용수가 함께 선보이는 융복합 퍼포먼스, 지역 문화예술인 공연 등을 선보인다. 지역 시니어 모델과 다문화가정, 젊은 세대가 함께하는 패션쇼와 청소년 라이프 페스티벌을 통해 세대를 아우르는 화합의 무대를 선보일 예정이다.

슬로푸드에는 뽕잎밥, 사찰음식, 상주밀 발효빵, 토종호박 수프 등 건강한 식재료와 정성으로 만든 다양한 지역 먹거리를 즐길 수 있다. 또한 상주쌀 ‘미소진품’ 밥맛 평가회와 홍보코너를 마련해 상주쌀의 맛과 가치를 알린다.

슬로마켓에서는 농부와 장인의 농특산물·수공예품, 지역 청년들의 감성이 담긴 디자인 상품을 선보이며, 물품 교환과 나눔이 함께하는 장터도 운영한다.

한편, 경상북도잠사곤충사업장의 「눈누난나 곤충페스타」와 한국 한복진흥원의 「경북 한복문화주간」이 10월 23일부터 25일까지 열려 이번 축제와 연계된다. 주민과 관계 기관이 함께 준비한 세 행사를 통해 슬로라이프와 곤충, 한복이 어우러지는 다채로운 볼거리와 즐길거리를 선사할 예정이다.

정대희 상주슬로시티주민협의회 위원장은 “이번 행사를 통해 상주다움을 지키고, 자연의 시간에 순응하며 여유롭게 살아가는 슬로시티 상주의 모습을 공유하고 싶다.”고 말했다.