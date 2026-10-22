이천시, 경마공원 유치 본격화…전문가 자문단 출범

경기 이천시가 경마공원 유치를 위한 자문단을 구성하고 지역 여건과 강점을 살린 유치 전략 마련에 나섰다.

이천시는 지난 21일 경마공원 유치 자문단 위촉식을 열고 추진 상황을 공유하며 실효성 있는 유치 방안을 논의했다고 22일 밝혔다.

▲경마공원 유치 전문가 자문단 출범식 ⓒ이천시

자문단은 말산업 전문가와 시민대표, 도의원·시의원 등 총 16명으로 구성됐다. 위촉장 수여에 이어 열린 간담회에서는 경마공원 유치가 말산업뿐 아니라 관광·문화 등 다양한 분야의 발전으로 이어질 수 있는 만큼, 이천만의 차별화된 전략이 필요하다는 의견이 제시됐다.

시는 향후 도시계획·관광·교통 등 관련 분야 전문가를 추가로 위촉하고, 필요할 때마다 자문단을 운영해 유치 전략을 구체화할 계획이다. 자문단은 경마공원 이전 부지가 최종 선정될 때까지 활동한다.

성수석 시장은 “이번 위촉식이 이천시민의 뜻을 하나로 모으고 실질적인 유치 전략을 구체화하는 출발점이 되길 바란다”며 “위원들의 전문성과 다양한 의견을 바탕으로 경마공원 유치에 힘을 모아 나가겠다”고 말했다.