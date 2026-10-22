[김포 소식] ‘2026년 반려문화교육 시니어 클래스’ 참여자 모집 등

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◇‘2026년 반려문화교육 시니어 클래스’ 참여자 모집

김포시는 노령견의 건강 관리와 보호자의 돌봄 역량 강화를 위한 ‘2026년 반려문화교육 시니어 클래스’ 참여자를 모집한다.

교육은 총 3회에 걸쳐 진행된다. 11월 21일과 28일에는 스플랜독(양촌읍)에서 노령견을 위한 독피트니스 기초와 펫마사지 실습을 진행하며, 12월 12일에는 김포시민회관 다목적홀에서 보호자를 위한 펫로스 세미나를 운영한다.

모집 대상은 8세 이상 반려견을 양육하는 김포시민이며, 모집 인원은 총 24마리(반별 6마리 추첨)다. 교육비는 무료로, 신청 기간은 11월 12일까지다. 신청은 네이버폼 또는 포스터 내 큐알(QR)코드를 통해 할 수 있다.

신청자는 3회차 교육 모두 참석할 수 있어야 하며, 1·2회차는 반려견 동반 실습으로, 3회차는 보호자만 참석하는 세미나로 진행된다.

자세한 사항은 김포시 축산과 반려문화팀으로 문의하면 된다.

◇공공디자인 진흥계획 재정비(안) 행정예고

김포시는 도시 정체성과 품격을 높이고 시민에게 더 나은 도시환경을 제공하기 위해 ‘김포시 공공디자인 진흥계획’ 재정비를 추진한다.

시는 2020년 수립한 기존 계획을 바탕으로 변화하는 도시 여건을 반영하고, 공공사업에 적용할 공공디자인 가이드라인과 시설물 표준디자인 등을 정비할 계획이며 이번 행정예고를 통해 시민 의견을 수렴할 예정이다.

의견 제출 기간은 11월 10일까지다. 자세한 내용과 의견 제출 방법은 김포시 홈페이지에 게시된 행정예고 공고문에서 확인할 수 있다. 김포시는 접수된 의견을 검토하고 관련 심의 절차를 거쳐 12월까지 계획 수립을 완료할 예정이다.