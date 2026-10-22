양양군, ‘2026년 안심가로등 플러스지원사업’ 공모에 선정

강원특별자치도 양양군(군수 김정중)은 한국수력원자력㈜이 후원하고 사회복지법인 월드비전이 주관하는 ‘2026년 안심가로등 플러스 지원사업’ 공모에 선정돼, 임천교차로부터 관동대입구까지 군도 1호선 1.1km 구간의 노후 가로등 18본을 친환경 태양광 가로등으로 교체한다고 22일 밝혔다.

‘안심가로등 플러스 지원사업’은 야간 보행환경 개선과 주민 안전 확보를 위해 태양광 가로등 설치를 지원하는 민간 후원사업이다.

▲양양군은 한국수력원자력이 후원하고 월드비전이 주관하는 ‘2026년 안심가로등 플러스 지원사업’ 공모에 선정돼, 임천교차로부터 관동대입구까지 군도 1호선 1.1km 구간의 노후 가로등 18본을 친환경 태양광 가로등으로 교체한다. ⓒ양양군

양양군은 지난 7월 사업 공모에 신청한 뒤, 8월 월드비전과 현장조사 및 면담을 진행했으며, 9월 최종 사업 대상지로 선정됐다. 이에 따라 현재 ‘30년 이상’된 노후 가로등 철거와 신규 가로등 지주 설치 작업을 진행 중이며, 10월 말까지 철거를 마무리하고 11월 초 태양광 가로등 18본을 설치할 계획이다.

특히 이번 사업은 가로등 설치에 필요한 사업비 전액을 지원받아 추진하는 것으로, 군 재정 부담 없이 노후 조명시설을 개선한다는 점에서 의미가 크다. 또한 설치 후 3년간 월드비전에서 유지관리를 지원할 예정으로, 시설 운영에 따른 관리 부담도 줄어들 것으로 기대된다.

새롭게 설치되는 태양광 가로등은 태양에너지를 활용하는 친환경 조명시설로, 기존 가로등 대비 전력 사용량과 전기요금을 절감하는 데 기여할 전망이다.

아울러 노후 가로등 교체를 통해 야간 도로의 시인성을 높이고 보행자와 차량 운전자의 안전한 통행환경을 조성하는 등 주민들의 생활안전 향상에도 도움이 될 것으로 기대된다.

이에 군은 이번 사업을 통해 민간 후원사업과 연계한 효율적인 공공시설 개선 사례를 마련하고, 앞으로도 주민 안전과 생활편의 증진을 위한 다양한 외부 지원사업을 적극 발굴해 나갈 방침이다.

김정중 군수는 “이번 공모사업 선정으로 군 재정 부담 없이 노후 가로등을 친환경 태양광 가로등으로 교체할 수 있게 됐다”며 “앞으로도 주민들이 안심하고 통행할 수 있는 안전한 도로환경을 조성하고, 에너지 절감과 예산 효율성을 높일 수 있는 사업을 지속적으로 추진하겠다”고 말했다.