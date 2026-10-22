테드로스 아드하놈 게브레예수스 세계보건기구(WHO) 사무총장이 22일 춘천시 에티오피아 한국전 참전기념관을 방문해 참전용사들의 희생을 기렸다.

테드로스 사무총장은 춘천시 공지천 조각공원에 있는 에티오피아 한국전 참전기념탑에 헌화하고 참배했다.

▲테드로스 세계보건기구 사무총장, 춘천 에티오피아 참전기념탑 참배. ⓒ춘천시

이어 참전기념관을 둘러봤다.

그는 2013년 에티오피아 외무부 장관 재직 시절 한·에티오피아 수교 50주년을 기념해 직접 심은 주목나무를 13년 만에 다시 확인했다.

▲테드로스 세계보건기구 사무총장, 춘천 에티오피아 참전기념탑 참배. ⓒ 춘천시

테드로스 사무총장은 나무를 살펴보며 춘천시와의 인연을 되새겼다.

테드로스 사무총장은 오찬장에서 육동한 춘천시장을 만났다.

▲테드로스 세계보건기구 사무총장, 춘천 에티오피아 참전기념탑 참배. ⓒ춘천시

테드로스 사무총장은 춘천시의 지속적인 관심과 지원에 감사를 전했다.

그는 "자신은 춘천 명예시민과 같은 마음"이라며 "어제 대통령과의 만남에서도 춘천에 관한 이야기를 나눴다"고 말했다.

이어 "앞으로 육동한 춘천시장을 스위스 제네바 WHO 본부로 초청해 다시 만나고 싶다"라고 덧붙였다.

▲춘천 방문한 테드로스 세계보건기구 사무총장. ⓒ춘천시

육동한 춘천시장은 공무국외출장 당시 에티오피아 아디스아바바를 방문했던 경험을 언급하며 두 도시의 인연을 강조했다.

지난 9월 춘천시에서 열린 에티오피아 전통 종교행사인 마스칼 축제를 소개하며 에티오피아 공동체와의 지속적인 교류를 설명했다.

춘천시는 2004년 에티오피아 수도 아디스아바바시와 자매결연을 맺었다.

▲춘천 방문한 테드로스 세계보건기구 사무총장. ⓒ춘천시

춘천시는 한국전 참전용사와 후손 예우를 진행하고 있다.

의료·교육·문화 등 다양한 분야에서 교류를 이어오는 중이다.

춘천시는 올해 에티오피아 참전용사 후손과 합창단 45명의 방문을 지원했다.

의료진 초청 연수, 마스칼 축제 지원, 춘천닭갈비막국수축제 내 에티오피아 문화교류 사업 등도 추진했다.