포천시, '트로트 요정' 김다현 홍보대사 위촉

▲가수 김다현이 22일 포천시청에서 홍보대사로 위촉됐다ⓒ포천시

가수 김다현이 경기 포천시의 새로운 얼굴로 활동한다.

포천시는 22일 시청 집무실에서 가수 김다현을 홍보대사로 위촉하고, 지역의 관광명소와 축제, 우수 농특산물 등을 전국에 알리기 위한 홍보 활동에 나섰다.

김다현은 어린 나이부터 뛰어난 가창력과 무대 장악력으로 주목받아 온 트로트 가수다.

2020년 MBN '보이스트롯'에서 준우승을 차지한 데 이어 2021년 TV CHOSUN '내일은 미스트롯2'에서 최종 3위에 올랐다. 2024년에는 MBN '한일가왕전'에서 1위를 차지하며 대중적 인지도를 넓혔다.

홍보대사 위촉과 함께 첫 공식 활동도 펼쳤다.

김다현은 이날 포천시 공식 캐릭터인 '포우리'와 함께 지난 6월 발표한 신곡 '굿 샷'에 맞춰 댄스 챌린지 영상을 촬영했다. 해당 영상은 포천시 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 공개될 예정이다.

포천시는 김다현 특유의 밝고 친근한 이미지와 대중적 인지도를 활용해 지역의 다양한 매력을 알리는 홍보 콘텐츠를 선보일 계획이다.

특히 관광명소와 지역축제는 물론 포천에서 생산되는 우수 농특산물까지 홍보 범위를 넓혀 도시 브랜드 인지도를 높인다는 구상이다.

포천시 관계자는 "뛰어난 가창력과 밝은 에너지로 많은 사랑을 받고 있는 김다현 씨를 홍보대사로 맞이하게 돼 기쁘다"며 "앞으로도 홍보대사와 함께 시민들이 공감하고 즐길 수 있는 다양한 홍보 콘텐츠를 발굴해 포천의 매력을 널리 알리겠다"고 말했다.