나주시, 국회서 공공기관 2차 이전·발전5사 통합본사 유치 '총력'

▲윤병태 나주시장(가운데)을 비롯한 공직자들이 10월 22일 국회의사당 앞에서 ‘2차 공공기관 이전·발전5사 통합본사 나주 유치 결의대회’를 개최했다.2026.10.22.ⓒ나주시

전남광주통합특별시 나주시가 2차 공공기관의 빛가람혁신도시 이전과 발전5사 통합본사 유치를 위해 국회에서 결의대회를 열고 정부와 국회를 향한 유치 활동에 본격적으로 나섰다.

22일 나주시에 따르면 이날 국회의사당에서 윤병태 시장과 공직자들이 참석한 가운데 '2차 공공기관 이전·발전5사 통합본사 나주 유치 결의대회'를 개최했다.

이번 결의대회는 정부의 2차 공공기관 이전을 앞두고 기존 혁신도시를 중심으로 기능이 연관된 공공기관을 집중 배치해야 한다는 나주시의 입장을 정부와 국회에 전달하기 위해 마련됐다.

아울러 발전5사 통합본사를 나주에 유치해 에너지산업 경쟁력을 강화하고 국가균형발전의 성과를 지역 전체로 확산하겠다는 의지도 담았다.

시는 발전5사 통합본사 유치를 단순한 공공기관 이전이 아닌 빛가람혁신도시의 에너지산업 생태계를 강화하고 미래 성장동력을 확보하기 위한 핵심 과제로 보고 있다.

이를 위해 정부와 국회를 대상으로 공공기관 이전의 필요성과 나주의 산업적 강점을 지속적으로 설명하고 관계기관과의 협력을 확대할 계획이다.

범시민 서명운동과 지역 기관·사회단체의 참여도 추진해 공공기관 유치에 대한 지역사회 공감대를 확산할 방침이다.

윤병태 나주시장은 "2차 공공기관 이전은 빛가람혁신도시의 기능을 완성하고 국가균형발전의 성과를 지역 전체로 확산하는 계기가 돼야 한다"며 "한국전력을 비롯한 에너지 공공기관과 연구·인재 양성 기반이 집적된 나주의 강점을 바탕으로 정부와 국회에 발전5사 통합본사 유치의 당위성을 적극 알리고 시민과 함께 모든 역량을 결집해 반드시 유치 성과를 이끌어내겠다"고 밝혔다.