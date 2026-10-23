경기도주식회사, '서대문 평양옥 닭곰탕' 현대홈쇼핑 TV 방송서 선보여

맛집 메뉴를 집에서도 간편하게 즐길 수 있는 밀키트가 홈쇼핑을 통해 소비자들을 찾아간다.

경기도주식회사는 도내 중소기업 씨엠크리에이티브코리아와 함께 개발한 기획상품 ‘서대문 평양옥 닭곰탕’을 23일 오후 4시 30분 현대홈쇼핑 TV 라이브 방송에서 선보인다고 밝혔다.

▲‘토종 닭곰탕’ 쇼핑 라이브 화면 ⓒ경기도주식회사

이번 상품은 경기도 내 중소기업의 상품 경쟁력을 높이고 유통 판로 확대를 지원하는 ‘중소기업 마케팅 지원사업’의 일환으로 개발됐다. 경기도주식회사는 유통사와 협력해 중소기업의 기획상품 제작과 개발부터 출시, 마케팅까지 지원하고 있다.

‘서대문 평양옥 닭곰탕’은 외식 메뉴를 가정에서도 편리하게 즐길 수 있도록 만든 밀키트 상품이다. 지난 15일 현대홈쇼핑 인터넷 라이브 방송을 통해 1차 판매를 진행했으며, 이번 TV 방송에서는 실시간 구매 고객을 대상으로 기획 구성과 카드 할인 혜택을 제공한다.

경기도주식회사는 앞으로도 도내 중소기업의 상품 경쟁력을 강화하고 실질적인 유통 판로를 확보할 수 있도록 다양한 마케팅 지원사업을 추진할 계획이다.