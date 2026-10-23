강원대학교 ‘PAWEES 2026 국제 컨퍼런스’ 개최

강원대학교(총장 정재연) 춘천캠퍼스(캠퍼스총장 유기억)는 19~21일까지 춘천 세종호텔에서 ‘PAWEES 2026 국제 컨퍼런스(The 2026 Conference of International Society of Paddy and Water Environment Engineering)’를 개최했다.

이번 컨퍼런스는 강원대학교와 PAWEES(International Society of Paddy and Water Environment Engineering), 한국농공학회(KSAE), 농림축산식품부, 한국농어촌공사가 함께 주관했으며, 농업용수와 물환경 분야의 국내·외 연구자들이 한자리에 모여 연구성과를 공유하고 국제 연구협력을 확대하기 위해 마련됐다.

ⓒ강원대

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한국농공학회는 1957년 설립된 농림축산식품부 소관 사단법인으로, 농업공학 연구·기술개발·학술교류와 논문집 발간 등을 하고 있다.

올해 컨퍼런스는 ‘AI를 활용한 기후회복력 있는 농업용수 시스템과 탄소중립의 미래(AI-Enabled Climate-Resilient Agricultural Water Systems toward a Carbon-Neutral Future)’를 주제로 ▲농업 회복력을 위한 토양·물·탄소 ▲농업용수 시스템을 위한 AI·디지털 트윈·스마트 기술 ▲수질·수생태계·자연기반해법 ▲탄소중립 물환경을 위한 생태계서비스·정책·거버넌스 등 4개 분야를 중심으로 최신 연구성과와 기술을 공유했다.

행사 첫날 19일에는 국내·외 주요 참가자를 위한 환영 만찬을 시작으로, 20일(화)에는 학생 발표 경진대회와 개회식, PAWEES 시상식, 기조강연, PAWE 편집위원회 및 PAWEES 이사회, 국제 젊은 연구자 네트워킹 세션 등이 진행돼 농업공학 분야의 신진 연구자와 전문가들이 연구성과와 아이디어를 교류했다.

특히, 학생 발표 경진대회와 국제 젊은 연구자 네트워킹 세션에서는 농업공학 분야의 학생과 젊은 연구자들이 국제 학술무대에서 연구성과를 발표하고 해외 연구자들과 교류했으며, 아시아 몬순지역의 논 농업과 농업용수, 물환경 분야의 연구와 기술을 차세대 연구자들과 공유하는 기회를 가졌다.

마지막 날인 21일에는 일반 구두발표와 포스터 세션, 폐회식 및 시상식에 이어 춘천의 수자원과 지역문화를 살펴보는 테크니컬 투어가 진행됐으며, 참가자들은 소양강댐과 우두온수지 등 춘천의 주요 물환경 현장을 둘러보고 강원도 대표 특산물인 감자를 활용한 로컬 공간 ‘감자밭’을 방문해 춘천의 수자원과 지역문화를 체험했다.

이번 컨퍼런스의 조직위원회와 학술위원회에는 국내·외 농업공학 및 수자원 분야 연구자들이 참여했으며, 강원대학교에서는 농업생명과학대학 생명·환경융합학부 홍은미 교수와 지역건설공학과 김종건 교수, 이서로 교수 등이 학술위원회와 조직위원회 활동을 통해 국제 학술교류와 행사 운영에 힘을 보탰다.

정재연 강원대학교 총장은 “기후변화가 심화되는 가운데 농업용수와 물환경 분야에서도 AI와 디지털 기술을 활용해 기후변화에 선제적으로 대응하고 수자원을 효율적이고 지속가능하게 관리하는 것이 중요한 과제가 됐다”며 “이번 컨퍼런스가 각국의 연구성과와 경험을 공유하고 새로운 기술과 아이디어를 연결해 국제적인 연구협력을 확대하는 계기가 됐다”고 밝혔다.