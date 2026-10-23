춘천 기관장들, 폴리텍서 드론 체험…“오늘은 우리도 드론 파일럿”

정부 산하 국책기술대학인 한국폴리텍Ⅲ대학(학장 지경배) 춘천캠퍼스는 21일 춘천 지역 주요 기관장을 초청해 드론 체험 교육을 개최했다.

이번 행사는 폴리텍대학이 보유한 장비와 인프라를 지역사회에 개방해 국민에게 기술교육과 직업체험 기회를 제공하는 ‘꿈드림공작소’의 일환으로 마련됐다.

ⓒ한국폴리텍Ⅲ대학 춘천캠퍼스

ⓒ한국폴리텍Ⅲ대학 춘천캠퍼스

지역 주요 기관장들에게 신산업 기술을 직접 접할 기회를 제공하고, 기관 간 소통과 협력 체계를 강화하기 위해서다.

이날 행사에는 강원지방중소벤처기업청장, 춘천상공회의소 회장, 한국건강관리협회 강원특별자치도지부 본부장, 춘천세무서장, 한국수자원공사 소양강댐지사장 등 주요 기관장이 참석했다.

참석자들은 드론의 기본 조종 원리를 익힌 뒤 장애물 통과와 이착륙 등 비행 실습을 진행하며 드론 기술을 이해하는 시간을 가졌다.

꿈드림공작소는 한국폴리텍대학 전국 35개 캠퍼스가 시설과 장비를 개방해 국민에게 무료로 제공하는 단기 기술교육·체험학습 서비스이다. 청소년 진로체험부터 예비창업자와 중소기업의 시제품 제작 지원까지 운영하며, 공식 누리집에서 지역과 캠퍼스를 선택해 신청할 수 있다.

지경배 학장은 "지역 발전을 이끄는 기관장들과 함께 신기술을 직접 경험하고 미래 산업의 가능성을 공유하는 뜻깊은 자리였다"며 "앞으로도 꿈드림공작소를 통해 대학의 우수한 인프라를 지역사회에 적극 개방하고, 춘천의 미래 기술 인재 양성과 지역 상생 발전에 앞장서겠다"고 밝혔다.

한편, 한국폴리텍Ⅲ대학 춘천캠퍼스는 2027학년도 2년제 학위과정 수시 2차 신입생을 11월 11일부터 11월 27일까지 모집할 예정이다.

자세한 사항은 대학 홈페이지에서 확인할 수 있다.