강원농협 노조 강창묵 위원장 취임…“조합원 권익 보호에 앞장”

강창묵 위원장, 공정한 인사·정당한 근로시간 인정‧소통 강화 약속

전국금융산업노동조합 NH농협지부 강원지역본부는 23일 강원본부 대회의실에서 제39년차 강원노조 정기대의원회 및 위원장 이·취임식을 했다.

이날 행사에는 NH농협지부 제17대 고창균 위원장을 비롯해 전국 14개 지역의 지역위원장과 김병용 농협중앙회 강원본부장, 이명호 농협은행 강원본부장 등 강원농협 경영진, 강원노조 대의원 등 100여 명이 참석했다.

ⓒ강원농협

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참석자들은 3선에 걸쳐 강원노조를 이끌며 조합원의 권익 증진과 노동조합 발전에 힘쓴 박종광 이임 위원장에게 감사의 뜻을 전하고, 강창묵 신임 위원장의 취임을 축하했다.

강창묵 위원장은 취임사에서 “조합원 여러분께 '강원노조 위원장'이라는 업무분장을 받았다”며 “지금까지 받은 어떤 업무보다 무겁게 여기고 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

이어 공정한 인사제도 확립과 정당한 근로시간 인정 등 조합원의 권익 보호를 위한 주요 과제를 제시하고, “사소한 이야기부터 꺼내기 어려운 이야기까지 편하게 들려주시면 어디든 달려가 끝까지 듣고, 반드시 행동으로 답하겠다”며 현장 중심의 소통을 약속했다.

또한, 경영진에는 “사람이 먼저일 때 성과도 오래간다”며 직원의 근무여건과 행복을 함께 살펴봐 줄 것을 당부했다.

강원노조는 앞으로 조합원과의 소통을 바탕으로 근로 여건 개선과 권익 증진에 힘쓰며, 조합원이 존중받고 행복하게 일할 수 있는 일터를 만들어 나갈 계획이다.

전국금융산업노동조합 NH농협지부 강원지역본부는 강원 지역 농협 조합원의 권익을 대변하고 현장 소통과 노사 상생을 추진하고 있다.