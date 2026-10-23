파라타항공 양양~상하이 신규 취항…26일부터 항공권 판매

양양국제공항 국제선 운항 확대…강원지역 관광 활성화 기대

파라타항공이 강원 양양과 중국 상하이를 잇는 국제선 정기편을 신규 취항하며 양양국제공항을 기반으로 한 항공 네트워크 확대에 나선다.

파라타항공은 12월 21일부터 양양국제공항과 중국 상하이 푸둥국제공항을 연결하는 정기편을 운항할 예정이며, 이에 앞서 10월 26일 오전 10시부터 항공권 판매를 시작한다고 22일 밝혔다.

ⓒ파라타항공

이번 노선은 매주 월요일과 금요일 주 2회 운항하며, 174석 규모의 에어버스 A320-200 항공기가 투입된다.

양양국제공항에서 오후 11시 45분 출발해 상하이 푸둥국제공항에 다음 날 오전 2시 도착하며, 귀국편은 상하이에서 오전 3시 출발해 양양국제공항에 오전 6시 15분 도착하는 일정이다.(현지시간 기준)

파라타항공은 이번 상하이 노선 취항을 계기로 양양국제공항의 국제선 운항 기반을 확대하고, 강원지역의 항공교통 편의성을 높여 나간다는 계획이다.

작년 9월 양양~제주 노선 운항을 시작한 파라타항공은 국내선 운영을 통해 축적한 경험을 바탕으로 국제선까지 운항 영역을 넓히게 됐다.

이를 통해 양양국제공항의 노선 다양성을 높이는 동시에 지역 항공 수요에 보다 폭넓게 대응할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

특히 이번 노선은 강원지역 주민들에게 새로운 해외여행 선택지를 제공하는 한편, 중국 현지 여행객들이 강원도를 방문할 수 있는 접근 경로를 확대한다는 점에서도 의미가 있다.

파라타항공은 양방향 여객 수요를 바탕으로 노선의 안정적인 운영 기반을 마련해 나갈 방침이다.

아울러 인천국제공항을 중심으로 추진 중인 중국 주요 도시 노선 확대와 함께 양양~상하이 노선을 운영함으로써 출발 지역과 이용객의 특성에 맞춘 노선 네트워크를 구축해 나갈 계획이다.

파라타항공 관계자는 "이번 상하이 취항은 양양국제공항의 국제선 운항을 확대하고 강원지역 고객들의 항공 이용 선택권을 넓히기 위한 노력의 하나"라며 "앞으로도 지역의 항공 수요와 관광시장 특성을 면밀히 살펴 안정적인 노선 운영에 힘쓰는 한편, 강원지역과 해외 주요 도시를 연결하는 항공교통 기반을 지속적으로 강화해 나가겠다"고 말했다.

파라타항공은 작년 7월 1호기 도입 이후 약 1년 만에 기단을 빠르게 5대까지 확대해 현재 A330 3대와 A320 2대 등 모두 5대의 항공기를 운용하고 있다.