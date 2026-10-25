물향기수목원, 내달 말까지 국화·댑싸리 등 가을꽃 10종 전시

경기도 물향기수목원이 다음 달 말까지 국화와 댑싸리 등 가을꽃 10종을 전시해 관람객들에게 계절의 정취를 선사한다.

25일 도에 따르면 오산시에 위치한 물향기수목원은 국화 품종인 ‘아마도르 옐로’와 ‘아마도르 퍼플’을 비롯해 댑싸리, 풍접초, 백묘국 등 10종의 가을 식물을 활용해 수목원 곳곳을 다채롭게 꾸몄다. 관람객들이 산책하며 가을 식물의 다양한 색상과 형태를 감상할 수 있도록 공간별 특성을 살린 것이 특징이다.

▲물향기수목원 중앙광장 ⓒ경기도

특히 관람객들의 발길이 잦은 중앙광장에는 국화와 댑싸리를 집중적으로 배치했다. 대형 화분을 활용해 꽃을 입체적으로 연출하고 여러 식물이 어우러진 공간을 조성해 방문객들이 가을꽃을 배경으로 기념사진을 남길 수 있도록 했다.

이와 함께 수목원 내 주요 관람 공간의 특성과 이동 동선을 고려해 장소마다 서로 다른 가을 풍경을 감상할 수 있도록 전시를 구성했다.

경기도는 이번 전시를 위해 지난 3월부터 9월까지 국화 등 가을꽃을 구입하고 증식했으며, 10월에는 전시 장소별 식물 선정과 배치를 마쳤다.

정택준 경기도산림환경연구소장은 “앞으로도 계절별 특색을 살린 식물 전시를 지속적으로 추진해 물향기수목원을 찾는 관람객에게 볼거리를 제공하고, 다양한 수목유전자원과 생물다양성을 확보하는 등 수목원의 역할을 알리는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편, 2006년 ‘물과 나무와 인간의 만남’을 주제로 문을 연 물향기수목원은 지난해 약 35만 명이 방문한 경기도의 대표적인 공립수목원이다.