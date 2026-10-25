인천시, 스마트빌리지 사업 설명회 개최…AI 활용 역량 강화

인천광역시가 정보통신기술(ICT)과 인공지능(AI)을 활용한 지역 현안 해결과 시민 체감형 스마트서비스 확대를 위해 지방자치단체의 사업 기획 역량 강화에 나섰다.

인천시는 지난 22일 시청 대회의실에서 시와 군·구 관계자 등을 대상으로 ‘2028년 스마트빌리지 보급 및 확산 사업 설명회’와 AI 활용 교육을 개최했다고 25일 밝혔다.

▲‘2028년 스마트빌리지 보급 및 확산 사업 설명회’ 현장 ⓒ인천광역시

스마트빌리지 보급 및 확산 사업은 ICT를 활용해 지역 현안을 해결하고 주민의 생활 편의와 안전을 높이는 스마트서비스를 구축하는 사업이다.

이번 설명회에서는 다른 지자체의 우수사례와 사업 추진 절차, 주요 지침 등을 공유하고 지역별 현안 분석을 바탕으로 맞춤형 스마트서비스 발굴 방안을 안내했다.

이어진 AI 활용 교육에서는 제미나이(Gemini)와 제미나이 노트북(Gemini Notebook) 등 생성형 AI 도구의 활용 방법을 소개하고, 지역 현안 분석과 스마트서비스 기획 등 실무에 적용할 수 있는 역량을 높이는 데 중점을 뒀다.

시는 앞으로 시와 군·구, 관련 부서를 대상으로 신규 사업 발굴을 위한 전문 컨설팅을 지원하고 ICT와 AI를 활용한 사업 기획 및 추진 역량을 지속적으로 강화할 계획이다.

나승일 시 도시관리과장은 “이번 설명회가 지역 현안에 맞는 스마트서비스를 발굴하고 구체적인 사업으로 발전시키는 계기가 되길 기대한다”며 “군·구 및 관련 부서와 협력해 시민이 체감할 수 있는 스마트서비스를 확대해 나가겠다”고 말했다.