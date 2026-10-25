인천시, 도화IC 평면교차로 전환 공사 착수…30일부터 2차로→1차로 축소

인천광역시가 인천대로 일반화 1단계 사업의 일환으로 도화나들목(IC)의 평면교차로 전환 공사를 본격 추진한다.

인천시 종합건설본부는 오는 30일 오후 1시부터 인천방향 도화나들목 진출로를 기존 2차로에서 1차로로 축소·이동해 운영한다고 25일 밝혔다.

▲도화나들목 ⓒ인천광역시

교통전환 구간은 인천대로 도화소교에서 도화나들목을 거쳐 경인로로 합류하는 진출로다. 기존 진출로 부지는 공사구간으로 전환되며, 도화대교 교량 구조물 철거 등 후속 공사가 순차적으로 진행될 예정이다.

이번 공사는 과거 입체식 고속도로 진·출입시설이었던 도화나들목을 평면교차로로 바꾸고, 차량 통행 중심의 도로를 주변 지역과 연결되는 일반도로로 개편하기 위해 추진된다.

시는 차로 축소에 따른 출퇴근 시간대 교통 혼잡에 대비해 도로전광판(VMS), 경인교통방송, 내비게이션, 현수막 등을 통해 교통 변경 사항을 안내하고 있다.

또한 운전자들에게 변경된 차로를 확인하고 서행 운전할 것을 당부했다. 교통 정체가 발생하면 방축고가교를 지나 도화구역 방면으로 연결되는 주안산단 진출로를 이용해 우회할 것을 안내했다.

이한남 인천시 종합건설본부장은 “도화나들목의 이번 차로 변경은 평면교차로 조성을 위한 첫걸음”이라며 “공사 기간 시민 불편을 최소화하고 안전한 교통환경 속에서 후속 공사가 차질 없이 진행되도록 최선을 다하겠다”고 말했다.